شياكة وأناقة.. ‎6 صور لـ"إطلاله" محمود حميدة في مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- محمود عبد الناصر:

ظهر الفنان محمود حميدة من خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة أنيقة.

ارتدي بدلة باللون الأسود، ونسق معها نظار قميص أبيض و"بيبيون"، سوداء

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.