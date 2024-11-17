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شياكة وأناقة.. ‎6 صور لـ"إطلاله" محمود حميدة في مهرجان القاهرة

07:07 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنان محمود حميدة في القاهرة
  • عرض 6 صورة
    محمود حميدة في المهرجان
  • عرض 6 صورة
    محمود حميدة بالبدبة السوداء في المهرجان
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    محمود حميدة
  • عرض 6 صورة
    محمود حميدة بالأسود
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كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- محمود عبد الناصر:

ظهر الفنان محمود حميدة من خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة أنيقة.

ارتدي بدلة باللون الأسود، ونسق معها نظار قميص أبيض و"بيبيون"، سوداء

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

محمود حميدة في مهرجان القاهرة محمود حميدة في القاهرة السنمائي محمود حميدة
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