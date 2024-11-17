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أحمد مالك بإطلالة جذابة في خامس أيام القاهرة السينمائي

07:02 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    ظهور احمد مالك على السجادة الحمراء
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    أحمد مالك يصل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 4 صورة
    أحمد مالك يصل مهرجان القاهرة
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أطل الفنان أحمد مالك خلال حضوره فعاليات اليوم الخامس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة كاجوال.

وارتدى أحمد تيشرت باللون الأسود، ونسق أسفله بنطلون بنفس اللون.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

أحمد مالك
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