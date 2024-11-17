بالشورت.. 10 صور لـ هدى المفتي بإطلالة جريئة في خامس أيام القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة هدى المفتي خلال حضورها فعاليات اليوم الخامس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جريئة.

وارتدت هدى قميص باللون الأبيض، ونسقت أسفله جيب قصير أسود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.