لامعة وساحرة.. 7 صور لـ مريهان حسين تتألق في خامس أيام القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة مريهان حسين خلال حضورها فعاليات اليوم الخامس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

وارتدت مريهان بدلة لامعة باللون الأسود، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.