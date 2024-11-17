فساتين جريئة وساحرة.. 160 صورة لنجمات خطفن الأنظار في القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالات أنيقة وجذابة خطفت الأنظار.

وظهرت النجمات على الريد كاربت من الافتتاح لـ اليوم الرابع بفساتين جريئة ومتنوعة، نستعرضها لكم في الألبوم المرفق لأعلى:

تألقت الفنانة رانيا يوسف الظهور بإطلالة مختلفة وغريبة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف وأكملت إطلالتها بوضع قطعة من التل المنفوش على الرأس والأكتاف.

وأطلت الفنانة أروى جودة بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأوف وايت دون بطانة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وظهرت الفنانة سوسن بدرة بإطلالة أنيقة، إذا ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مع وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.

وخطفت الأنظار على السجادة الحمراء الفنانة ليلى علوى بفستان قصير فوق الركبة باللون الأسود مزينا بالتطريزات، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين بزي فرعوني خطفت به الأنظار، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الأكتاف.

بينما ارتدت الفنانة كندة علوش بدلة أنيقة باللون الأحمر الناري، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

واختارت الفنانة لبلبة الظهور بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع.

وارتدت الفنانة درة إطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللونين الأسود والأبيض، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

بينما اختارت الفنانة نجلاء بدر الظهور بإطلالة جريئة، فارتدت فستانا بصيحة الظهر المكشوف.

بينما تألقت الفنانة نسرين طافش مرتدية فستانا طويلة باللون الأسود بقصة الأوف شولدر.

وارتدت الفنانة نور قدري فستانا طويلا باللون البيج، مع مكياجا ناعما، وتسريحة شعر إنسيابية.