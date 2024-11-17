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فساتين جريئة وساحرة.. 160 صورة لنجمات خطفن الأنظار في القاهرة السينمائي

05:52 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 160 صورة
  • عرض 160 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 160 صورة
    اطلالة رانيا يوسف
  • عرض 160 صورة
    رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45 بمهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    رانيا يوسف باطلالة مختلفة
  • عرض 160 صورة
    رانيا يوسف جذابة
  • عرض 160 صورة
    ارتدت فستانا طويلا باللون الموف
  • عرض 160 صورة
    رانيا يوسف الظهور بإطلالة مختلفة
  • عرض 160 صورة
    رانيا يوسف الظهور بإطلالة مختلفة وغريبة
  • عرض 160 صورة
    ارتدت رانيا فستانا طويلا باللون الموف
  • عرض 160 صورة
    أكملت إطلالتها بوضع قطعة من التل المنفوش على الرأس والأكتاف
  • عرض 160 صورة
    رانيا يوسف (5)
  • عرض 160 صورة
    رانيا يوسف (4)
  • عرض 160 صورة
    اطلالة رانيا
  • عرض 160 صورة
    فستان رانيا
  • عرض 160 صورة
    رانيا يوسف (1)
  • عرض 160 صورة
    الفنانة رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    رانيا يوسف على الريد كاربت
  • عرض 160 صورة
    رانيا يوسف على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تصل مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    اروى في لقاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تصل مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    ارتدت فستانا طويلا باللون الأوف وايت
  • عرض 160 صورة
    اروى بفستان بالابيض
  • عرض 160 صورة
    اروى بفستان مثير
  • عرض 160 صورة
    أطلت الفنانة أروى جودة بإطلالة جريئة،
  • عرض 160 صورة
    اروى وخطيبها
  • عرض 160 صورة
    اطلالة اروى جودة
  • عرض 160 صورة
    اروي جودة (2)
  • عرض 160 صورة
    فستان اروى جودة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    اروى جودة
  • عرض 160 صورة
    إطلالة أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة في افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الأكتاف.
  • عرض 160 صورة
    أروة جودة بفستان مكشوف
  • عرض 160 صورة
    فستان بدون بطانة لأروى جودة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة في افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    اروى جودة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائ
  • عرض 160 صورة
    إطلالة أروى جودة بالأبيض
  • عرض 160 صورة
    إطلالة أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    اروى جودة -
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائي - Copy
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    ظهرت الفنانة إلهام شاهين بزي فرعوني
  • عرض 160 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 160 صورة
    ظهرت الفنانة إلهام شاهين بزي فرعوني خطفت به الأنظار
  • عرض 160 صورة
    إلهام شاهين بزي فرعوني
  • عرض 160 صورة
    الهام شاهين
  • عرض 160 صورة
    سوسن بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 160 صورة
    فستان سوسن الابيض
  • عرض 160 صورة
    سوسن بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 160 صورة
    سوسن بدر جذابة
  • عرض 160 صورة
    سوسن بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 160 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    سوسن بدر في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    سوسن بدر تصل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    مشاركة إلهام شاهين وإلهام صفي الدين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    سوسن بدر في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    سوسن بدر تصل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    مشاركة إلهام شاهين وإلهام صفي الدين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    إلهام شاهين من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    إلهام شاهين و إلهام صفي الدين وبوسي شلبي
  • عرض 160 صورة
    إلهام شاهين وناهد السباعي ونبيلة عبيد ولبلة ومحمود حميدة من مهراجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    إلهام شاهين ويسري نصر الله وشريف منير
  • عرض 160 صورة
    الفنانة سوسن بدر
  • عرض 160 صورة
    النجمة سوسن بدر
  • عرض 160 صورة
    سوسن بدر من عرض فيلم وين صرنا_38
  • عرض 160 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 160 صورة
    اطلالة ليلى علوي
  • عرض 160 صورة
    فستان ليلى علوي
  • عرض 160 صورة
    سوسن بدر بالاسود
  • عرض 160 صورة
    فستان سوسن بدر
  • عرض 160 صورة
    اطلالة سوسن بدر
  • عرض 160 صورة
    سوسن بدر (4)
  • عرض 160 صورة
    ليلى علوي في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 160 صورة
    ليلى علوى بفستان قصير فوق الركبة باللون الأسود مزينا بالتطريزات، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.
  • عرض 160 صورة
    ليلى علوي متألقة
  • عرض 160 صورة
    ليلى علوي بالاسود
  • عرض 160 صورة
    اختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.
  • عرض 160 صورة
    وخطفت الأنظار على السجادة الحمراء الفنانة ليلى علوى
  • عرض 160 صورة
    ليلى علوى بفستان قصير فوق الركبة
  • عرض 160 صورة
    ليلى علوي بالاسود
  • عرض 160 صورة
    اطلالة ليلى علوي
  • عرض 160 صورة
    ليلى علوى بفستان قصير فوق الركبة باللون الأسود مزينا بالتطريزات
  • عرض 160 صورة
    ليلى علوي بفستان قصير
  • عرض 160 صورة
    فستان ليلى علوي
  • عرض 160 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 160 صورة
    إلهام شاهين في القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    إلهام شاهين بفستان قصير
  • عرض 160 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 160 صورة
    فستان إلهام شاهين
  • عرض 160 صورة
    اطلالة إلهام شاهين
  • عرض 160 صورة
    اطلالة كندة علوش
  • عرض 160 صورة
    اختارت الفنانة نجلاء بدر الظهور بإطلالة جريئة
  • عرض 160 صورة
    اطلالة نجلاء بدر
  • عرض 160 صورة
    نجلاء بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 160 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 160 صورة
    نسرين طافش في القاهرة
  • عرض 160 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 160 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 160 صورة
    لبلبة في ثاني ايام مهرجان القاهرة السينمائي (1)
  • عرض 160 صورة
    لبلبة في ثاني ايام مهرجان القاهرة السينمائي (2)_1
  • عرض 160 صورة
    لبلبة في ثاني ايام مهرجان القاهرة السينمائي (2)
  • عرض 160 صورة
    لبلبة في ثاني ايام مهرجان القاهرة السينمائي (1)_1
  • عرض 160 صورة
    لبلبة بإطلالة أنيقة في اليوم الثاني من القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    لبلبة بإطلالة أنيقة في اليوم الثاني من القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    لبلبة بإطلالة أنيقة في اليوم الثاني من القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    لبلبة بإطلالة أنيقة في اليوم الثاني من القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    الفنانة لبلبة
  • عرض 160 صورة
    لبلبة بإطلالة أنيقة في اليوم الثاني من القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    الفنانة كندة علوش من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين
  • عرض 160 صورة
    كندة علوش من العرض العالمي لفيلم وين صرنا
  • عرض 160 صورة
    بدلة كندة علوش
  • عرض 160 صورة
    ارتدت الفنانة كندة علوش بدلة أنيقة باللون الأحمر الناري
  • عرض 160 صورة
    اطلالة درة
  • عرض 160 صورة
    ارتدت فستانا طويلا باللونين الأسود والأبيض
  • عرض 160 صورة
    ارتدت الفنانة درة إطلالة ساحرة
  • عرض 160 صورة
    ارتدت فستانا طويلا
  • عرض 160 صورة
    فستان درة
  • عرض 160 صورة
    كندة علوش
  • عرض 160 صورة
    درة
  • عرض 160 صورة
    الفنانة لبلبة
  • عرض 160 صورة
    لبلبة
  • عرض 160 صورة
    لبلبة بالاسود
  • عرض 160 صورة
    واختارت الفنانة لبلبة الظهور بإطلالة ناعمة
  • عرض 160 صورة
    الفنانة لبلبة
  • عرض 160 صورة
    الفنانة نور قدري
  • عرض 160 صورة
    لبلبة من عرض فيلم مين يصدق
  • عرض 160 صورة
    ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع
  • عرض 160 صورة
    اطللة لبلبة
  • عرض 160 صورة
    فستان لبلبة
  • عرض 160 صورة
    لبلبة
  • عرض 160 صورة
    اطلالة نور قدري
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالات أنيقة وجذابة خطفت الأنظار.

وظهرت النجمات على الريد كاربت من الافتتاح لـ اليوم الرابع بفساتين جريئة ومتنوعة، نستعرضها لكم في الألبوم المرفق لأعلى:

تألقت الفنانة رانيا يوسف الظهور بإطلالة مختلفة وغريبة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف وأكملت إطلالتها بوضع قطعة من التل المنفوش على الرأس والأكتاف.

وأطلت الفنانة أروى جودة بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأوف وايت دون بطانة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وظهرت الفنانة سوسن بدرة بإطلالة أنيقة، إذا ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مع وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.

وخطفت الأنظار على السجادة الحمراء الفنانة ليلى علوى بفستان قصير فوق الركبة باللون الأسود مزينا بالتطريزات، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين بزي فرعوني خطفت به الأنظار، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الأكتاف.

بينما ارتدت الفنانة كندة علوش بدلة أنيقة باللون الأحمر الناري، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

واختارت الفنانة لبلبة الظهور بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع.

وارتدت الفنانة درة إطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللونين الأسود والأبيض، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

بينما اختارت الفنانة نجلاء بدر الظهور بإطلالة جريئة، فارتدت فستانا بصيحة الظهر المكشوف.

بينما تألقت الفنانة نسرين طافش مرتدية فستانا طويلة باللون الأسود بقصة الأوف شولدر.

وارتدت الفنانة نور قدري فستانا طويلا باللون البيج، مع مكياجا ناعما، وتسريحة شعر إنسيابية.

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