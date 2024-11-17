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بعد فوزها بملكة جمال الكون 2024.. 30 صورة ومعلومات عن فيكتوريا كير ثيلفيج

05:02 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    ملكة جمال الكون
  • عرض 30 صورة
    بعد فوزها بملكة جمال الكون 2024.. 30 صورة ومعلومات عن فيكتوريا كير ثيلفيج
  • عرض 30 صورة
    فيكتوريا كير ثيلفيج
  • عرض 30 صورة
    تُوجت الدنماركية فيكتوريا كيير ثيلفيج بلقب ملكة جمال الكون
  • عرض 30 صورة
    تُوجت الدنماركية فيكتوريا كيير ثيلفيج بلقب ملكة جمال الكون
  • عرض 30 صورة
    أول دانماركية تحصد هذا اللقب الرفيع.
  • عرض 30 صورة
    تُوجت الدنماركية فيكتوريا كيير ثيلفيج بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024
  • عرض 30 صورة
    أول دانماركية تحصد هذا اللقب الرفيع.
  • عرض 30 صورة
    تُوجت الدنماركية فيكتوريا كيير ثيلفيج بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024، لتصبح أول دانماركية تحصد هذا ا
  • عرض 30 صورة
    معلومات عن فيكتوريا كير ثيلفيج
  • عرض 30 صورة
    فيكتوريا كير
  • عرض 30 صورة
    ظهرت فيكتوريا في الحفل بإطلالة ساحرة
  • عرض 30 صورة
    أُعلن عن الفوز خلال حفل نهائي أقيم في مدينة مكسيكو
  • عرض 30 صورة
    ارتدت فستانا أبيض أنيقا
  • عرض 30 صورة
    أكملت إطلالتها بمكياج ناعم وأنيق.
  • عرض 30 صورة
    اختارت تسريحة شعر أنيقة وناعمة
  • عرض 30 صورة
    ارتدت فستانا أبيض أنيقا مزينا بالتطريزات اللامعة
  • عرض 30 صورة
    زينت نفسها بمجوهرات ماسية فاخرة
  • عرض 30 صورة
    فيكتوريا كير
  • عرض 30 صورة
    من هي فيكتوريا كيير ثيلفيج
  • عرض 30 صورة
    تتمتع بشخصية قوية وجذابة، ما أهلها للفوز بهذا اللقب المرموق.
  • عرض 30 صورة
    سيدة أعمال ومحامية طموحة.
  • عرض 30 صورة
    فيكتوريا كيير ثيلفيج، شابة دنماركية.
  • عرض 30 صورة
    تم تسليمها التاج من صاحبة اللقب السابقة، شينيس بالاسيوس من نيكاراجوا.
  • عرض 30 صورة
    فازت بلقب ملكة جمال الكون 2024.
  • عرض 30 صورة
    بالرغم من صغر سنها، إلا أنها استطاعت أن تثبت نفسها كقائدة شابة وناجحة
  • عرض 30 صورة
    يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام أكثر من 400 ألف متابع.
  • عرض 30 صورة
    كما أنها أول مشاركة من أوروبا منذ ثماني سنوات تفوز بهذا اللقب، ما يزيد من أهمية هذا الإنجاز.
  • عرض 30 صورة
    أصبحت أول دنماركية تحصد على لقب ملكة جمال الكون 2024 في تاريخ المسابقة.
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كتبت- أسماء مرسي:

تُوجت الدنماركية فيكتوريا كيير ثيلفيج بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024، لتصبح أول دانماركية تحصد هذا اللقب الرفيع.

أُعلن عن الفوز خلال حفل نهائي أقيم في مدينة مكسيكو سيتي، حيث تنافست مع أكثر من 120 متسابقة من مختلف أنحاء العالم.

إطلالة ساحرة

ظهرت فيكتوريا في الحفل بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا أبيض أنيقا مزينا بالتطريزات اللامعة، واختارت تسريحة شعر أنيقة وناعمة، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم وأنيق.

كما زينت نفسها بمجوهرات ماسية فاخرة، مما أضاف لمسة من الأناقة والرقي على إطلالتها.

من هي فيكتوريا كيير ثيلفيج؟

فيكتوريا كيير ثيلفيج، شابة دنماركية.

تبلغ من العمر 21 عاما.

سيدة أعمال ومحامية طموحة.

تتمتع بشخصية قوية وجذابة، ما أهلها للفوز بهذا اللقب المرموق.

بالرغم من صغر سنها، إلا أنها استطاعت أن تثبت نفسها كقائدة شابة وناجحة.

فازت بلقب ملكة جمال الكون 2024.

تم تسليمها التاج من صاحبة اللقب السابقة، شينيس بالاسيوس من نيكاراجوا.

أصبحت أول دنماركية تحصد على لقب ملكة جمال الكون 2024 في تاريخ المسابقة.

كما أنها أول مشاركة من أوروبا منذ ثماني سنوات تفوز بهذا اللقب، ما يزيد من أهمية هذا الإنجاز.

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام أكثر من 400 ألف متابع، وفقا لسي إن إن.

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