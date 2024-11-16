بالدانتيل والبوت .. 7 صور لـ غادة إبراهيم في رابع أيام القاهرة السينمائي

جريئة وخطفت الأنظار.. 50 صورة لإطلالات نجوم الفن في رابع أيام مهرجان

كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة غادة ابرهيم حضورها فعاليات اليوم الرابع مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة بسيطة وجذابة.

وارتدت غادة، فستانا فوق الركبة باكمام طويلة سك، باللون الاسود، واختارت القماش الدانتيل الشفاف، ونسقت شراب شفاف وعليه حذاء برقبة عالية، وشنطة يد بنفس اللون.

واختارت تسريحة شعرها "ضفيرتين"، و مكياجا تكمن قوته في رسمة العين البارزة، بدرجات البينك.

واعتمدت مجوهرات تمثلت في ساعة يد باللون الذهبي والاسود، وخاتم.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.