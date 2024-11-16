بلوك جذاب.. أشرف عبد الباقي ونجلته يخطفان الأنظار في رابع أيام القاهرة السينمائي

كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهر الفنان أشرف عبدالباقي رفقة نجلته خلال حضورهما فعاليات اليوم الرابع مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة كلاسك وجذابة.

وارتدى أشرف، بدلة مكونة من قميص أبيض، وفيست وجاكت وبنطلون باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون.

وارتدت نجلته، سوت فورمال، مكون من بليزر وعليه وشاح من الستان، وبنطلون وايد ليج، مزين بشريطين من الستان في جانبه باللون الاخضر الملكي، وقميص ستان بنفس اللون.

واختارت تسريحة شعرها مرفوع لأعلى، و مكياجا تكمن قوته في رسمة العين البارزة بدرجات السوت.

ونسقت مع الاطلالة كلاتش دائري باللون الاخضر، وحذاء باللون الاسود، و مجوهرات تمثلت في أقراط وخاتم.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.