بإطلالة لامعة.. إلهام شاهين بفستان قصير في رابع أيام القاهرة السينمائي

جريئة وخطفت الأنظار.. 50 صورة لإطلالات نجوم الفن في رابع أيام مهرجان

كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة إلهام شاهين حضورها فعاليات اليوم الرابع مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة أنيقة ولامعة.

وارتدت إلهام فستانا للركبة باكمام طويلة سك مع كشكشة من الجنب، باللون الاوكسيدية، واختارت القماش اللامع ليضيف لمسة جذابة للاطلالة، ونسقت معه كلاتش ذهبي، وحذاء اسود مزود بتوكة كبيرة باللون الذهبي.

واختارت تسريحة شعرها المنسدل، و مكياجا رقيقا بدرجات النيود.

واعتمدت مجوهرات تمثلت في أقراط وخواتم باللون الذهبي، ليتناسق مع إطلالتها.



وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.