بإطلالة جذابة.. لبلبة بفستان مرميد في رابع أيام القاهرة السينمائي

كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة لبلبة خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

وارتدت لبلبة فستانا طويلا سك باللون الأسود يبرز قوامها المتناسق، وأضافت له لمسة جذابة من القماش المطرز الذهبي المضاف للجزء العلوي للفستان، ونسقت حذاء وكلاتش بنفس باللون الاسود.

واختارت تسريحة شعرها المعتادة بقصة " البوي كت"، و مكياجا جذابا بدرجات النيود.

واعتمدت مجوهرات تمثلت في أقراط وانسيال باللون الذهبي والاسود، ليتناسق مع إطلالتها.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.