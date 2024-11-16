إطلالة غريبة .. عبير صبري تخطف الانظار في رابع أيام القاهرة السينمائي

كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة عبير صبري خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة غير تقليدية.

وارتدت عبير توب بقصة الكب بقماش الستان الابيض وعليه وردة كبيرة من نفس اللون والقماش، ونسقت معه بنطلون بقصة الوايد ليج باللون الأسود، وحذاء وكلاتش بنفس اللون.

واختارت تسريحة الشعر الملموم من الامام و منسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا جذابا بدرجات النيود، ونسقت مجوهرات تمثلت في أقراط كبيرة وساعة يد بيضاء وانسيال ماسي.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.