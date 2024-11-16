"الأسود لايق عليهم".. شريف منير يخطف الأنظار رفقة زوجته في رابع أيام القاهرة السينمائي

جريئة وخطفت الأنظار.. 50 صورة لإطلالات نجوم الفن في رابع أيام مهرجان

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

أطل الفنان شريف منير خلال حضوره فعاليات اليوم الرابع مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

وارتدى شريف جاكيت باللون الأسود، ونسق أسفلها تيشرت وبنطلون بنفس اللون.

بينما ارتدت زوجته جاكيت باللون الأسود، ونسقت أسفله توب بنفس اللون.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف، ومكياج ناعم.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأسود.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.