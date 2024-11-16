بإطلالة أنيقة.. هالة سرحان تتألق في رابع أيام القاهرة السينمائ

جريئة وخطفت الأنظار.. 50 صورة لإطلالات نجوم الفن في رابع أيام مهرجان

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الإعلامية هالة سرحان خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة أنيقة.

وارتدت هالة فستانا قصيرا باللون الأسود، مزينا بالورود باللون الأبيض.

ونسقت معه حذاء باللون الفضي.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.