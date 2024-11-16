هند عاكف بفستان قصير في رابع أيام القاهرة السينمائي

مينفعش تتلبس في مهرجان.. أغرب إطلالة في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة؟..

50 صورة ساحرة لإطلالات "الكابلز" في القاهرة السينمائي.. من بداية المهرجان

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة هند عاكف خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

وارتدت هند فستانا قصير باللون الأسود، ونسقت أسفله حذاء وكلاتش بنفس اللون.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.