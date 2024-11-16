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"لابسه ناموسية".. ناقد موضة يعلق على إطلالة فنانة شهيرة في مهرجان القاهرة

04:34 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    فستان رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    إطلالة رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    ناقد موضة يعلق على إطلالة رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    ناقد موضة يعلق على إطلالة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف بفستان جريء
  • عرض 10 صورة
    ناقد موضة يعلق على إطلالة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة
  • عرض 10 صورة
    ناقد موضة يعلق على إطلالة رانيا يوسف
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كتبت- أسماء مرسي:

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"على إطلالة الفنانة رانيا يوسف خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

ظهرت "رانيا" بإطلالة مختلفة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف بقصة "الكب"، ونسقت أعلاه قطعة تول شفافة تغطي الكتفين والرأس.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

ووصف "حنا" إطلالتها قائلا: "واضح أن الفنانة رانيا خائفة من لدغات البعوض ولابسة ناموسية".

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مهرجان القاهرة السينمائي رانيا يوسف ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالة رانيا يوسف
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