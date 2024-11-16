"لابسه ناموسية".. ناقد موضة يعلق على إطلالة فنانة شهيرة في مهرجان القاهرة

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كتبت- أسماء مرسي:

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"على إطلالة الفنانة رانيا يوسف خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

ظهرت "رانيا" بإطلالة مختلفة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف بقصة "الكب"، ونسقت أعلاه قطعة تول شفافة تغطي الكتفين والرأس.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

ووصف "حنا" إطلالتها قائلا: "واضح أن الفنانة رانيا خائفة من لدغات البعوض ولابسة ناموسية".

View this post on Instagram A post shared by Elie Hanna | إيلي حنا (@fashionpolice_fp)

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