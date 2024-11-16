بلوك كاجوال.. بشرى وزوجها يخطفان الأنظار في رابع أيام القاهرة السينمائي

"لابسه ناموسية".. ناقد موضة يعلق على إطلالة فنانة شهيرة في مهرجان

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة بشرى وزوجها خلال حضورهم فعاليات اليوم الرابع مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

وارتدت بشرى قميصا باللون الأبيض، ونسقت أسفله "جيب" كاروهات وحذاء أسود طويل، ورابطة عنق متعددة الألوان.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

بينما ارتدى زوجها تيشرت باللون الأسود، ونسقت أسفله بنطلون رصاصي وحذاء أبيض.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.