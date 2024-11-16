درة خطفت الأنظار ومريهان ساحرة.. 30 صورة لأجمل إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان القاهرة

"لابسه ناموسية".. ناقد موضة يعلق على إطلالة فنانة شهيرة في مهرجان

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

تتحول السجادة الحمراء إلى منصة لعرض أرقى إطلالات النجمات، حيث تتنافس النجمات على خطف الأنظار بأزياء فاخرة تتنوع بين الكلاسيكية والجرأة، وفساتين سهرة ساحرة وأقمشة فاخرة.

واختارت بعض النجمات خلال حضورهن ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، الظهور على الريد كاربت بتصميمات مميزة تتناسب معهن.

وتنوعت الإطلالات ما بين الفساتين القصيرة والطويلة والمحتشمة والبسيطة.

وتألقت الفنانة ليلى علوى بفستان قصير فوق الركبة باللون الأسود مزينا بالتطريزات، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بينما ارتدت الفنانة كندة علوش بدلة أنيقة باللون الأحمر الناري، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وظهرت الفنانة درة بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللونين الأسود والأبيض، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وأطلت الفنانة ركين سعد بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة "الكاروهات"، ونسقت معه جاكيت بنفس الخامة.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

وارتدت الفنانة ميرهان حسين فستانا طويلا باللون الأسود، وبمكياج ناعم، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وظهرت الفنانة هند عبد الحليم بجاكيت طويل باللون الأسود بصيحة الريش، واختارت أسفله توب بنفس اللون.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى، نستعرض لكم أجمل إطلالات النجمات التي لفتت الأنظار خلال اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي.

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