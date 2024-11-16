بإطلالة جذابة.. محمود حميدة يتألق في رابع أيام القاهرة السينمائي

بشرى وزوجها يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

خطفت الأنظار بجمالها - من هي ملكة الريد كاربت ثالث أيام مهرجان القاهرة؟..

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهر الفنان محمود حميدة خلال حضوره فعاليات رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

وارتدى "حميدة" تيشرت باللون الأحمر، ونسق أسفله بنطلون بيج ونظارة شمسية باللون الأسود.



افتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.



وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.