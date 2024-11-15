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درة ساحرة ومريهان حسين جذابة.. 60 إطلالة للنجمات في ثالث أيام القاهرة

08:34 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
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  • عرض 61 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 61 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 61 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    درة (2)
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    درة (3)
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    درة (4)
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    درة (5)
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    درة
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    رانيا فريد شوقي (1)
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    رانيا فريد شوقي (2)
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    رانيا فريد شوقي (3)
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    رزان (1)
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    رزان (2)
  • عرض 61 صورة
    رزان (3)
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    سوسن بدر (1)
  • عرض 61 صورة
    سوسن بدر (2)
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    سوسن بدر (3)
  • عرض 61 صورة
    سوسن بدر (4)
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    كندة علوش
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    ليلى علوي (1)
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    ليلى علوي (2)
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    ليلى علوي (3)
  • عرض 61 صورة
    ليلى علوي (4)
  • عرض 61 صورة
    ليلى علوي (5)
  • عرض 61 صورة
    ليلى علوي (6)
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    ليلى علوي (7)
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    ليلى علوي (8)
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    ليلى علوي (9)
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    درة
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    ليلى علوي (11)
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    ليلى علوي (12)
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    ليلى علوي (13)
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    ليلى علوي (14)
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    ميرهان حسين (1)
  • عرض 61 صورة
    ميرهان حسين (2)
  • عرض 61 صورة
    ميرهان حسين (3)
  • عرض 61 صورة
    ميرهان حسين (4)
  • عرض 61 صورة
    ميرهان حسين (5)
  • عرض 61 صورة
    ميرهان حسين (6)
  • عرض 61 صورة
    ليلى علوي (10)
  • عرض 61 صورة
    ميرهان حسين (7)
  • عرض 61 صورة
    ميرهان حسين (8)
  • عرض 61 صورة
    ميرهان حسين (10)
  • عرض 61 صورة
    ميرهان حسين (11)
  • عرض 61 صورة
    نجوم الفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 61 صورة
    هند عاكف (2)
  • عرض 61 صورة
    هند عاكف (3)
  • عرض 61 صورة
    هند عاكف (1)
  • عرض 61 صورة
    وين صرنا (1)
  • عرض 61 صورة
    وين صرنا (3)
  • عرض 61 صورة
    ميرهان حسين (9)
  • عرض 61 صورة
    وين صرنا (2)
  • عرض 61 صورة
    وين صرنا (4)
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر:

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن خلال حضورهن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وتنوعت الإطلالات ما بين الجريئة والأنيقة والجذابة، وخطفت نجمات الفن أنظار الجميع وعدسات المصورين.

وظهرت درة بفستان طويل باللونين الأسود والأبيض، واعتمدا مكياجا قويا.

وارتدت بشرى ببدلة باللون الرصاصي ونسقت أسفله قميص باللون الأبيض.

وأطلت الفنانة هند عبد الحليم بجامبسوت باللون الأسود ونسقت معه بليزر بنفس اللون.

وتألقت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل كت باللون الأسود.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز 60 إطلالة في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي درة ليلى علوي كندة علوش رزان مغربي
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