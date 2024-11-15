درة ساحرة ومريهان حسين جذابة.. 60 إطلالة للنجمات في ثالث أيام القاهرة

10 صور لـ ميرهان حسين بالريش في اليوم الثالث من القاهرة السينمائي

بشرى وزوجها يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر:

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن خلال حضورهن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وتنوعت الإطلالات ما بين الجريئة والأنيقة والجذابة، وخطفت نجمات الفن أنظار الجميع وعدسات المصورين.

وظهرت درة بفستان طويل باللونين الأسود والأبيض، واعتمدا مكياجا قويا.

وارتدت بشرى ببدلة باللون الرصاصي ونسقت أسفله قميص باللون الأبيض.

وأطلت الفنانة هند عبد الحليم بجامبسوت باللون الأسود ونسقت معه بليزر بنفس اللون.

وتألقت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل كت باللون الأسود.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز 60 إطلالة في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي.