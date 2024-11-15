بشرى وزوجها يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

10 صور لـ ميرهان حسين بالريش في اليوم الثالث من القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

أطلت الفنانة بشرى رفقة زوجها خلال حضورها اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جذابة.

وارتدت ببدلة باللون الرصاصي ونسقت أسفلها قميص باللون الأبيض ونظارة شمس باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها ارتدى قميص باللون الأبيض وبنطلون باللون الأزرق.

وانطلق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 يوم الأربعاء الماضي، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.