إعلان

مصمم الأزياء "سوشا" يكشف مفاجأة عن الإطلالة الملكية الجريئة لـ رانيا يوسف في مهرجان القاهرة

03:52 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مصمم الأزياء “سوشا” 45
  • عرض 8 صورة
    مصمم الأزياء “سوشا” 23
  • عرض 8 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 8 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 8 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 8 صورة
    مصمم الأزياء العالمي “سوشا” 2 (1)
  • عرض 8 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أميرة حلمي:

ظهرت الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ملكية جريئة في فكرتها من توقيع مصمم الأزياء اللبناني سوشا، الذي اشتهر بتصميماته التي تمزج بين الجرأة والفخامة.

تفاصيل الفستان وتصميمه

الفستان تميز بتصميم غير تقليدي باللون الأرجواني الداكن (البنفسجي) مع قطعة علوية من الكورسيه باللون الأسود، مما أضفى على الإطلالة لمسة أنثوية قوية من خلال إبراز الخصر والصدر.

c4b779ea-2ced-4077-9d10-6f4579b71f37_11zon_11zon

واكتملت الإطلالة بقطعة تول شفافة تغطي الكتفين والرأس "voil”، والتي انسدلت بشكل دراماتيكي لتضفي لمسة ملكية غامضة على الإطلالة.

سوشا اعتمد على خامات فاخرة، منها التفتا الإسباني والشيفون الطبيعي، ليمنح الفستان انسيابية وأناقة تناسب طبيعة الحدث.

وأكد مصمم الأزياء العالمي سوشا، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أنه اختار ألوانًا داكنة وتفاصيل بسيطة تتماشى مع بشرة وشكل جسم رانيا، بهدف إبراز جمالها بأسلوب طبيعي وأنيق.

وأضاف "سوشا" أن هدفه من التصميم كان تحويل الانطباع السائد عن رانيا يوسف كفنانة مثيرة إلى شخصية أكثر classy وشيك، مع الحفاظ على طابعها الجريء الذي اشتهرت به.

ردود الأفعال حول الإطلالة

18534efb-4ba3-4329-aa91-ada348f60317_11zon

رغم الإعجاب الكبير الذي حازته الإطلالة لتميزها الفني والجرأة في فكرتها، فإن استخدام التول لتغطية الرأس أثار جدلًا بين محبي الموضة، حيث رأى البعض أنه إضافة ملكية، بينما اعتبره آخرون خيارًا غير تقليدي وربما غريبًا.

مقارنة بين إطلالتها في مهرجان الجونة والقاهرة السينمائي

e33e96f8-f095-47c1-aeca-eb012bb5295a_11zon_11zon

جاءت هذه الإطلالة لتغير الانطباع عن رانيا يوسف بعد تعرضها لانتقادات واسعة بسبب إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة، والتي اعتبرها البعض “مبالغًا فيها” وغير مناسبة للسجادة الحمراء.

9817ec24-03fd-4157-8f24-74a9fbb8f9b7_11zon_11zon

في المقابل، إطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي أظهرت مستوى أعلى من النضج والاختيار المدروس، حيث جمعت بين الجرأة والفخامة بأسلوب متوازن يناسب حدثًا سينمائيًا بهذا الحجم.

cdde4b93-e2a4-46ec-9982-aa630d7cd8d1_11zon_11zon

اختتمت الإطلالة بمجوهرات ماسية مكونة من قلادتين وسوار وخاتم وأقراط، مما حافظ على توازن التفاصيل دون المبالغة. وأوضح سوشا أن الفستان، لو عُرض في بيوت أزياء أوروبا، يُقدر بحوالي 45 ألف يورو، أي ما يعادل أكثر من 2 مليون جنيه.

أعلن سوشا في تصريحاته لـ مصراوي، أن رانيا يوسف تستعد معه لجلسة تصوير جديدة بطابع أفلام الأبيض والأسود، مما يشير إلى استمرار التعاون بينهما وإبراز جانب جديد من شخصية رانيا.

مصمم الأزياء “سوشا” لإطلالة الملكية الجريئة لـ رانيا يوسف هرجان القاهرة السينمائي رانيا يوسف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. منتخب مصر ونظيره كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025