جريئة وساحرة.. 70 صورة لنجوم الفن في عرض أزياء إيلي صعب

كتبت- أسماء مرسي:

في حدث أسطوري، أقام المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب عرض أزياء فريدا من نوعه في الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

حمل العرض عنوان "The 1001 Seasons of Elie Saab"، مستلهمًا روح الحكايات الشرقية الخالدة وألف ليلة وليلة.

شهد العرض حضورا لافتا من نخبة من نجمات الفن العربي، حيث تألقن على السجادة الحمراء بإطلالات ساحرة من تصميم إيلي صعب، مما زاد من بهجة الحدث وأضفى عليه لمسة من السحر والجاذبية.

كما قدم إيلي صعب مجموعة ضخمة تضم أكثر من 300 تصميم، تغطي مختلف الأذواق والمناسبات.

وقد تألقت على منصة العرض 40 عارضة من مختلف الجنسيات، مما أضفى على العرض طابعا عالميا.

نجمات عربيات تخطف الأنظار

حضر العرض نخبة من النجمات العربيات اللاتي خطفن الأنظار بإطلالاتهن الأنيقة والمبهرة، من بينهن يسرا، وإليسا، وأمينة خليل، وسيرين عبد النور، وهند صبري، وكندة علوش.

وقد تألقت النجمات بتصاميم أنيقة وجذابة تناسب هذا الحدث، كما اختارت وضع مكياج بدرجات النيود، وتصفيفة الشعر المنسدل أو المرفوع لأعلى.

وظهر نجوم الفن الرجال بإطلالات أنيقة وجذابة خطفت أنظار الجميع وعدسات المصورين.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى، نستعرض لكم 70 صورة لنجوم الفن في عرض أزياء إيلي صعب.