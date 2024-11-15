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جريئة وساحرة.. 70 صورة لنجوم الفن في عرض أزياء إيلي صعب

06:03 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 64 صورة
  • عرض 64 صورة
    درة
  • عرض 64 صورة
    درة
  • عرض 64 صورة
    درة
  • عرض 64 صورة
    صورة لنجوم الفن في عرض أزياء إيلي صعب
  • عرض 64 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 64 صورة
    إليسا
  • عرض 64 صورة
    درة
  • عرض 64 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 64 صورة
    سيرين عبد النور
  • عرض 64 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 64 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 64 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 64 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 64 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 64 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 64 صورة
    درة
  • عرض 64 صورة
    أمينة خليلأمينة خليل
  • عرض 64 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 64 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 64 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 64 صورة
    درة
  • عرض 64 صورة
    صبا
  • عرض 64 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 64 صورة
    صورة لنجوم الفن في عرض أزياء إيلي صعب
  • عرض 64 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 64 صورة
    هاندا ارتشيل
  • عرض 64 صورة
    يسرا
  • عرض 64 صورة
    سيرين عبد النور
  • عرض 64 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 64 صورة
    صورة لنجوم الفن في عرض أزياء إيلي صعب
  • عرض 64 صورة
    صورة لنجوم الفن في عرض أزياء إيلي صعب
  • عرض 64 صورة
    صورة لنجوم الفن في عرض أزياء إيلي صعب
  • عرض 64 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 64 صورة
    bf78ec01-7ba4-4c4c-b7af-eab7069cb914 (1)_11zon
  • عرض 64 صورة
    صورة لنجوم الفن في عرض أزياء إيلي صعب
  • عرض 64 صورة
    درة
  • عرض 64 صورة
    درة
  • عرض 64 صورة
    صورة لنجوم الفن في عرض أزياء إيلي صعب
  • عرض 64 صورة
    إليسا
  • عرض 64 صورة
    هاندا
  • عرض 64 صورة
    هاندا
  • عرض 64 صورة
    درة
  • عرض 64 صورة
    هاندا
  • عرض 64 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 64 صورة
    سيرين عبد النور
  • عرض 64 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 64 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 64 صورة
    هاندا
  • عرض 64 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 64 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 64 صورة
    درة
  • عرض 64 صورة
    448eeaa5-41ef-4da1-8ce7-2ac7e70231aa (1)_11zon
  • عرض 64 صورة
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  • عرض 64 صورة
    أمينة
  • عرض 64 صورة
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  • عرض 64 صورة
    هاندا
  • عرض 64 صورة
    إليسا
  • عرض 64 صورة
    سيرين عبد النور
  • عرض 64 صورة
    هاندا
  • عرض 64 صورة
    أمينة
  • عرض 64 صورة
    درة
  • عرض 64 صورة
    هاندا
  • عرض 64 صورة
    أمينة خليل
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كتبت- أسماء مرسي:

في حدث أسطوري، أقام المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب عرض أزياء فريدا من نوعه في الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

حمل العرض عنوان "The 1001 Seasons of Elie Saab"، مستلهمًا روح الحكايات الشرقية الخالدة وألف ليلة وليلة.

شهد العرض حضورا لافتا من نخبة من نجمات الفن العربي، حيث تألقن على السجادة الحمراء بإطلالات ساحرة من تصميم إيلي صعب، مما زاد من بهجة الحدث وأضفى عليه لمسة من السحر والجاذبية.

كما قدم إيلي صعب مجموعة ضخمة تضم أكثر من 300 تصميم، تغطي مختلف الأذواق والمناسبات.

وقد تألقت على منصة العرض 40 عارضة من مختلف الجنسيات، مما أضفى على العرض طابعا عالميا.

نجمات عربيات تخطف الأنظار

حضر العرض نخبة من النجمات العربيات اللاتي خطفن الأنظار بإطلالاتهن الأنيقة والمبهرة، من بينهن يسرا، وإليسا، وأمينة خليل، وسيرين عبد النور، وهند صبري، وكندة علوش.

وقد تألقت النجمات بتصاميم أنيقة وجذابة تناسب هذا الحدث، كما اختارت وضع مكياج بدرجات النيود، وتصفيفة الشعر المنسدل أو المرفوع لأعلى.

وظهر نجوم الفن الرجال بإطلالات أنيقة وجذابة خطفت أنظار الجميع وعدسات المصورين.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى، نستعرض لكم 70 صورة لنجوم الفن في عرض أزياء إيلي صعب.

جريئة وساحرة 0 صورة لنجوم الفن رض أزياء إيلي صعب
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