لبلبة بإطلالة أنيقة في اليوم الثاني من القاهرة السينمائي

ويجز بمجوهرات عزة فهمي في كليب “العربي أصلي” بقيمة تتجاوز 100 ألف جنيه

كتبت- شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة لبلبة خلال حضورها اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جذابة.

وأطلت لبلية بفستان قصير باللون الأسود اللامع ومزينا بالتطريزات مع جاكيت قصير بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 يوم الأربعاء الماضي، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.