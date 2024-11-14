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نجمات ظهرن بفساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف- 40 صورة تكشف

07:08 م الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
    نسرين أمين في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 37 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 37 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 37 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 37 صورة
    الفنانة نسرين أمين
  • عرض 37 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 37 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 37 صورة
    نسرين في القاهرة
  • عرض 37 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 37 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 (
  • عرض 37 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 37 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 37 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 37 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 37 صورة
    جوري بكر على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 37 صورة
    جوري بكر بالأسود
  • عرض 37 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور
  • عرض 37 صورة
    جوري بكر بإطلالة مميزة في مهرجان القاهرة
  • عرض 37 صورة
    مريهان حسين
  • عرض 37 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 37 صورة
    مريهان تتألق في القاهرة السينمائي
  • عرض 37 صورة
    مريهان حسين
  • عرض 37 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 37 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 37 صورة
    جوري بكر في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 37 صورة
    جوري بكر
  • عرض 37 صورة
    جوري بكر تصل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 37 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور
  • عرض 37 صورة
    جوري بكر بإطلالة مميزة في مهرجان القاهرة
  • عرض 37 صورة
    رانيا يوسف (2)
  • عرض 37 صورة
    رانيا يوسف (3)
  • عرض 37 صورة
    رانيا يوسف في القاهرة السينمائي
  • عرض 37 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 37 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 37 صورة
    رانيا بفستان مكشوف
  • عرض 37 صورة
    فساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

اعتمدت بعض نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 فساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف.

وارتدت الفنانة جوري بكر فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب.

وتألقت الفنانة نسرين أمين بفستان طويل باللون الأبيض بقصة الكب وفتحة ساق جريئة.

وأطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان ضيق بقصة الكب باللون الموف.


وظهرت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأوف وايت بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

وتألقت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل بقصة الكب.


وانطلقت الدورة الـ45 لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2024.


وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان القاهرة السينمائي.

فساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف القاهرة السينمائي
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