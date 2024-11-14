نجمات ظهرن بفساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف- 40 صورة تكشف

20 صور لأجرأ إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة- بدون بطانة وشفاف

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35 صورة لـ نجمات ظهرت بفساتين بفتحة ساق جريئة في مهرجان القاهرة

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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

اعتمدت بعض نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 فساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف.

وارتدت الفنانة جوري بكر فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب.

وتألقت الفنانة نسرين أمين بفستان طويل باللون الأبيض بقصة الكب وفتحة ساق جريئة.

وأطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان ضيق بقصة الكب باللون الموف.



وظهرت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأوف وايت بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

وتألقت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل بقصة الكب.



وانطلقت الدورة الـ45 لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2024.



وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان القاهرة السينمائي.