بسعر خيالي.. نجلاء بدر تخطف الأنظار بفستان جريء بقماش زجاجي في افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- إسلام فاروق:

تألقت نجلاء بدر في افتتاح الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة لامعة وجريئة.

اختارت فستان أنيق من تصميم المصممة ياسمين حوا، تميز بلمعانه وجاذبيته. جاء الفستان بقصة ضيقة “سك” مع فتحة صدر على شكل “V”، واستخدم في تصميمه قماش زجاجي عاكس، بحسب ما وضحت دار الأزياء لـ مصراوي.

ولإكمال إطلالتها، نسقت نجلاء بدر مع الفستان مجوهرات ماسية شملت قلادة وسوارًا وأقراطًا متدلية، مما زاد من فخامة المظهر. واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة مع مكياج بألوان النيود، ما منحها مظهرًا أنيقًا وبسيطًا في الوقت نفسه.

أما عن سعر الفستان، صرحت دار أزياء ياسمين حوا لـ مصراوي، بأن تكلفته تبلغ حوالي 2400 دولار، أي ما يعادل 118,512 جنيه.