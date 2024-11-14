نانسي عجرم ساحرة ودرة خطفت الأنظار .. 60 صورة لأجمل إطلالات النجمات في عرض أزياء إيلي صعب

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت النجمات على سجادة عرض أزياء المصمم اللبناني إيلي صعب بالرياض، الذي أقيم تحت عنوان "The 1001 Seasons of Elie Saab"، بأبهى إطلالات وفساتين فساتين مطرزة بالكريستال والخرز، وأقمشة تتناسب مع الحدث.

ويأتي ضمن فعاليات الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويحضره عدد من النجوم المصريين والعرب والعالميين.

تنوعت ألوان الفساتين، كما برزت أشكال التطريزات اليدوية التي أضفت لمسة من الفخامة على كل إطلالة.

لم تكتف النجمات بالفساتين الفاخرة، بل أردن أن يكون مكياجهن في مستوى عالٍ من الأناقة ،فاختارت بعضهن مكياجا ناعما يبرز ملامحهن الطبيعية، بينما فضلت أخريات مكياجا جريئا.

كما تألقت النجمات بتسريحات شعر متنوعة، فمنهن من اعتمدت على الشعر المنسدل على الأكتاف، ومنهن من اختارت تسريحات الشعر المرفوع التي تبرز جمال الوجه.

فيما يلي، نستعرض لكم في الألبوم المرفق بالأعلى 55 صورة لأجمل إطلالات النجمات في عرض أزياء المصمم اللبناني إيلي صعب.

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