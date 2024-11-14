50 صورة لإطلالات أثارت الجدل في افتتاح مهرجان القاهرة.. أبرزهن أروى جودة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال ختام افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالات أنيقة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات أثارت الجدل.

وهنا نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات التي أثارت الجدل خلال افتتاح مهرجان القاهرة، على النحو التالي:

أروى جودة

تألقت الفنانة أروى جودة بفستان جريء باللون الأبيض دون بطانة، وبقصة الكب، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

رانيا يوسف

كما تألقت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

نجلاء بدر

ظهرت الفنانة نجلاء بدر مرتدية فستان طويل بألوان مزركشة، "كات" مفتوح من الصدر على شكل حرف "V"، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، والمنسدل على أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

داليا شوقي

أطلت الفنانة داليا شوقي بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومنفوش من الأسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الأكتاف.

نسرين أمين

وتألقت الفنانة نسرين أمين بفستان طويل باللون ال

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