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50 صورة لإطلالات أثارت الجدل في افتتاح مهرجان القاهرة.. أبرزهن أروى جودة

03:21 م الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 37 صورة
  • عرض 37 صورة
    الفنانة رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 37 صورة
    رانيا تثير الجدل في القاهرة
  • عرض 37 صورة
    رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 37 صورة
    رانيا تتألق بالأسود في القاهرة
  • عرض 37 صورة
    رانيا يوسف على الريد كاربت
  • عرض 37 صورة
    أروي جودة تثير الجدل في القاهرة
  • عرض 37 صورة
    أروي جودة في القاهرة
  • عرض 37 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 37 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 37 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 37 صورة
    أروى جودة تصل مهرجان القاهرة
  • عرض 37 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 37 صورة
    الفنانة أروي جودة
  • عرض 37 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 37 صورة
    داليا شوقي بالأسود
  • عرض 37 صورة
    داليا شوقي تجذب الأنظار في القاهرة السينمائي
  • عرض 37 صورة
    الفنانة داليا شوقي
  • عرض 37 صورة
    إطلالة جذابة للفنانة داليا شوقي
  • عرض 37 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 37 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 37 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 37 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 37 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 37 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 37 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 37 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 37 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 37 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 37 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 37 صورة
    داليا شوقي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 37 صورة
    داليا شوقي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 37 صورة
    داليا شوقي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 37 صورة
    داليا شوقي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 37 صورة
    داليا شوقي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 37 صورة
    داليا شوقي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 37 صورة
    داليا شوقي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال ختام افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالات أنيقة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات أثارت الجدل.

وهنا نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات التي أثارت الجدل خلال افتتاح مهرجان القاهرة، على النحو التالي:

أروى جودة

تألقت الفنانة أروى جودة بفستان جريء باللون الأبيض دون بطانة، وبقصة الكب، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

رانيا يوسف

كما تألقت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

نجلاء بدر

ظهرت الفنانة نجلاء بدر مرتدية فستان طويل بألوان مزركشة، "كات" مفتوح من الصدر على شكل حرف "V"، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، والمنسدل على أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

داليا شوقي

أطلت الفنانة داليا شوقي بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومنفوش من الأسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الأكتاف.

نسرين أمين

وتألقت الفنانة نسرين أمين بفستان طويل باللون ال

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أبيض بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

افتتاح مهرجان القاهرة فنانات في القاهرة السينمائي
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