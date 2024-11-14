خطف الأنظار.. 20 صورة لـ أحمد عز بإطلالة أنيقة في ثاني أيام مهرجان القاهرة

50 صورة لإطلالات أثارت الجدل في افتتاح مهرجان القاهرة.. أبرزهن أروى

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جمالهم رهيب.. 50 صورة لـ أكثر إطلالات خطفت الأنظار في مهرجان القاهرة

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كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- محمود عبدالناصر

ظهر الفنان أحمد عز خلال حضوره إحدى ندوات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جذابة.

وأطل عز مرتدي جاكت باللون الأبيض من "الصوف"، ونسق أسفله "تيشرت" أسود وبنطلون بني.

ونسق مع الإطلالة ساعة معدن ذات لون فضي.