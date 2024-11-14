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خطف الأنظار.. 20 صورة لـ أحمد عز بإطلالة أنيقة في ثاني أيام مهرجان القاهرة

03:13 م الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنان أحمد عز
  • عرض 20 صورة
    أحمد عز يخطف الأنظار
  • عرض 20 صورة
    أحمد عز من مهرجان القاهرة السينمائي
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    مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 45
  • عرض 20 صورة
    أحمد عز بلوك أنيق
  • عرض 20 صورة
    أحمد عز باللون الأبيض
  • عرض 20 صورة
    أحمد عز بإطلالة شبابية
  • عرض 20 صورة
    أحمد عز (20)
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    أحمد عز (14)
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    أحمد عز (13)
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    أحمد عز (12)
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    أحمد عز (11)
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    أحمد عز (10)
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    أحمد عز (9)
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    أحمد عز (4)
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    أحمد عز (6)
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    أحمد عز (7)
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    أحمد عز (8)
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كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- محمود عبدالناصر

ظهر الفنان أحمد عز خلال حضوره إحدى ندوات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جذابة.

وأطل عز مرتدي جاكت باللون الأبيض من "الصوف"، ونسق أسفله "تيشرت" أسود وبنطلون بني.

ونسق مع الإطلالة ساعة معدن ذات لون فضي.

الفنان أحمد عز إطلالة أحمد عز مهرجان القاهرة السينمائي جاكت باللون الأبيض
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