سعره يصل لـ 50 ألف جنيه.. نسرين طافش تتألق بفستان مستوحى من الفراشة في مهرجان القاهرة السينمائي

سعره 88 ألف جنيه ومرصع بالكريستال.. درة تتألق بفستان من عباس حراجلي

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- إسلام فاروق:

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة مبهرة في افتتاح الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مرتدية فستاناً أنيقاً بتصميم مستوحى من شكل الفراشة. جاء الفستان من توقيع المصممة اللبنانية نور فتح الله.

الفستان يتميز بأناقة فريدة؛ فالجزء العلوي المصنوع من المخمل الأسود يأتي بقصة صدر على شكل قلب، ما يضفي لمسة أنثوية ورومانسية.

وينسدل الجزء السفلي بحرية ليمنح انسيابية وحركة، ما يجعل الإطلالة تبدو حيوية وجذابة. الأكمام الطويلة المميزة التي تنتهي بقفازات سوداء تضفي أجواءً من الفخامة، بينما أجنحة الفراشة الشفافة الممتدة من الأكمام أضافت لمسة درامية وعصرية للفستان.

أكملت نسرين طافش إطلالتها بعقد بسيط حول الرقبة، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

سعر الفستان:

بلغ سعر الفستان حوالي 48,122 جنيه على موقع نور فتح الله.

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