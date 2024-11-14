هاني البحيري يشارك بـ 3 فساتين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. أيهم أجمل؟

سعره 88 ألف جنيه ومرصع بالكريستال.. درة تتألق بفستان من عباس حراجلي

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- إسلام فاروق

في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45، أبدع المصمم المصري العالمي هاني البحيري بتقديم ثلاث إطلالات لمجموعة من النجمات، وتميزت كل قطعة بطابعها الفريد وابتكاراتها التي تجمع بين الفخامة والتصاميم العصرية.

فستان ليلى علوي

ظهرت النجمة ليلى علوي بفستان أنيق باللون الذهبي الميتالك، واختار البحيري تصميم Off-shoulder طويل يضفي لمسة من الرقي والكلاسيكية.

اللون الجولد الميتالك يعكس إضاءة جذابة تبرز تفاصيل الفستان على السجادة الحمراء، ويعكس مظهراً ملوكياً يجذب الأنظار.

فستان داليا البحيري

أما داليا البحيري، فقد تألقت بفستان مستوحى من ستايل Vintage بأسلوب عصري.

الفستان يجمع بين اللونين البينك والأسود، مما يضفي عليه لمسة رومانسية وعصرية في آنٍ واحد. تميز الفستان بتفاصيل لامعة في منطقة الصدر، بالإضافة لتنسيقه مع قفازات باللون البينك، ما أكمل الإطلالة وأضفى عليها طابعاً كلاسيكياً أنيقاً.

فستان ميريهان حسين

أطلت ميريهان حسين بفستان أسود لامع، وهو فستان Strapless يتميز بالقصّة الكلاسيكية بدون حمالات ويعكس بريقاً ولمعاناً في قماش الفستان المزين بالفصوص والتطريزات.

أضاف البحيري ذيلاً قصيراً للفستان، ما منح ميريهان إطلالة تليق بالسجادة الحمراء.

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