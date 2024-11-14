سعره 88 ألف جنيه ومرصع بالكريستال.. درة تتألق بفستان من عباس حراجلي في احتفالية إيلي صعب بالرياض

كتبت- أميرة حلمي:

في احتفالية ضخمة أقيمت بالرياض، تحت عنوان "1001 موسم من إيلي صعب"، خطفت الفنانة درة زروق الأنظار بإطلالتها الراقية بفستان من تصميم المصمم اللبناني عباس حراجلي.

الفستان جاء بتصميم “كب” وبصيحة الميتالك الفضي المرصع بالكامل بالكريستال الأبيض، ليعكس أضواء الاحتفالية بشكل لافت، وذلك بحسب ما وضحته دار الأزياء في حديثها لـ مصراوي.

أضافت درة لمسات من الأناقة بإكسسواراتها الماسية التي تضمنت خاتماً وسواراً، مكملة بذلك إطلالة أنيقة وراقية.

سعر الفستان:

الفستان الذي ارتدته درة تُقدر تكلفته بحوالي 1800 دولار، أي ما يعادل حوالي 88,788 جنيه، وفقاً لما صرحت به دار أزياء عباس حراجلي لـ مصراوي.

الحفل جاء في إطار الاحتفاء بعلامة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب واستعراض أبرز إبداعاته في مجال الأزياء، جمع نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي ومن بينهم الفنانة يسرا، وأمينة خليل، وكندة علوش، ونانسي عجرم وعمرو دياب وأحمد حلمي.

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