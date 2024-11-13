أروى جريئة وبشرى ساحرة.. 30 إطلالة جذابة للكابلز في افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت: شيماء مرسي

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45، بإطلالاتهم الجذابة والمتنوعة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز الثنائيات الذين حرصوا على الظهور في أبهى صورة.

حسين فهمي وزوجته:

ارتدى الفنان حسين فهمي بدلة سوداء ونسق أسفلها قميصًا أبيض، أما زوجته، فارتدت فستانًا طويلاً باللون الأسود مزينًا بالتطريزات.

ماجد المصري وزوجته:

ظهر الفنان ماجد المصري ببدلة سوداء ونسق أسفلها قميصًا أبيض، أما زوجته، فاختارت فستانًا طويلاً باللون الأسود بقصة الكب.

هنادي مهنا وزوجها:

تألقت الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل باللونين الأزرق والأسود بقصة الكب، أما زوجها، الفنان أحمد خالد صالح، فاختار بدلة سوداء ونسق أسفلها قميصًا أبيض.

أمير شاهين وزوجته:

ارتدى الفنان أمير شاهين بدلة سوداء ونسق أسفلها قميصًا أبيض، أما زوجته، فقد ظهرت بفستان باللون الوردي (بينك) وبقصة الكب.

بشرى وزوجها:

ظهرت الفنانة بشرى بفستان طويل باللون الأخضر بقصة الكم الواحد، أما زوجها، فقد ارتدى بدلة سوداء ونسق أسفلها قميصًا أبيض.

أروى جودة وخطيبها

ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان جريء باللون الأوف وايت بدون بطانة.

وظهر خطيبها ببليزر باللون الأوف وايت ونسق معه بنطلون باللون الأسود.

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