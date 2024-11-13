إعلان

أروى جريئة وبشرى ساحرة.. 30 إطلالة جذابة للكابلز في افتتاح مهرجان القاهرة

10:37 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 30 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    أروى جودة تصل مهرجان القاهرة
  • عرض 30 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 30 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 30 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 30 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 30 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 30 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائي -
  • عرض 30 صورة
    إطلالة أروى جودة بالأبيض
  • عرض 30 صورة
    إطلالة أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    اروى جودة -
  • عرض 30 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    اروى جودة
  • عرض 30 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    أروى جودة
  • عرض 30 صورة
    أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ووالدها هاني مهنا في مهرجان القاهرة
  • عرض 30 صورة
    مشاركة أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ووالدها هاني مهنافي مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ووالدها هاني مهنا
  • عرض 30 صورة
    هنادي مهنا في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    هنادي مهنا
  • عرض 30 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح
  • عرض 30 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح في مهرجان القاهرة
  • عرض 30 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_1
  • عرض 30 صورة
    أمير شاهين وزوجته على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_11
  • عرض 30 صورة
    حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي_17
  • عرض 30 صورة
    حسين فهمي من حفل افتتاح مهرجان القاهرة_18
  • عرض 30 صورة
    شريف رمزي وريهام أيمن من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_21
  • عرض 30 صورة
    طارق الإبياري وزوجته على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي_23
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت: شيماء مرسي

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45، بإطلالاتهم الجذابة والمتنوعة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز الثنائيات الذين حرصوا على الظهور في أبهى صورة.

حسين فهمي وزوجته:

ارتدى الفنان حسين فهمي بدلة سوداء ونسق أسفلها قميصًا أبيض، أما زوجته، فارتدت فستانًا طويلاً باللون الأسود مزينًا بالتطريزات.

ماجد المصري وزوجته:

ظهر الفنان ماجد المصري ببدلة سوداء ونسق أسفلها قميصًا أبيض، أما زوجته، فاختارت فستانًا طويلاً باللون الأسود بقصة الكب.

هنادي مهنا وزوجها:

تألقت الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل باللونين الأزرق والأسود بقصة الكب، أما زوجها، الفنان أحمد خالد صالح، فاختار بدلة سوداء ونسق أسفلها قميصًا أبيض.

أمير شاهين وزوجته:

ارتدى الفنان أمير شاهين بدلة سوداء ونسق أسفلها قميصًا أبيض، أما زوجته، فقد ظهرت بفستان باللون الوردي (بينك) وبقصة الكب.

بشرى وزوجها:

ظهرت الفنانة بشرى بفستان طويل باللون الأخضر بقصة الكم الواحد، أما زوجها، فقد ارتدى بدلة سوداء ونسق أسفلها قميصًا أبيض.

أروى جودة وخطيبها

ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان جريء باللون الأوف وايت بدون بطانة.

وظهر خطيبها ببليزر باللون الأوف وايت ونسق معه بنطلون باللون الأسود.

اقرأ أيضًا:

بدون بطانة وشفاف.. 20 صورة لأكثر فستان أثار الجدل في مهرجان القاهرة.. من صاحبته؟

كارثية وغير متوقعة.. أغرب 60 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

سيئة ولا تصلح للمهرجان.. 10 صور لأسوأ إطلالة في القاهرة السينمائي

40 صورة لفنانات ظهرن بفساتين قصيرة وملفتة في مهرجان القاهرة

55 صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة في الدورات السابقة

جذابة وجريئة.. 60 إطلالات للكابلز في مهرجان القاهرة السينمائي

"شفافة ومكشوفة".. 70 صورة لـ أجرأ فساتين النجمات في مهرجان القاهرة

الكابلز اطلالات الكابلز مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي هنادي مهنا بشرى اروى جودة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

خلال عودته من لبنان.. عبد العاطي يصطحب 294 مصريًا من العالقين هناك
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة