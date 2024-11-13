رانيا يوسف جريئة وأروي جودة بدون بطانة.. 100 إطلالة للنجمات في مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر:

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن، التي خطفت الأنظار خلال حضورهن فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وتنوعت الإطلالات ما بين الجريئة والأنيقة والجذابة، بالإضافة إلى تنوع الألوان. خطفت نجمات الفن أنظار الجميع وعدسات المصورين.

وظهرت أروى جودة بفستان جريء دون بطانة باللون الأوف وايت، أما الفنانة رانيا يوسف فارتدت فستانا طويلا باللون الموف بقصة الكب.

وتألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان طويلا باللون الفضي اللامع، فيما ظهرت نسرين طافش بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز 100 إطلالة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

اقرأ أيضًا:

بدون بطانة وشفاف.. 20 صورة لأكثر فستان أثار الجدل في مهرجان القاهرة.. من صاحبته؟

كارثية وغير متوقعة.. أغرب 60 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

سيئة ولا تصلح للمهرجان.. 10 صور لأسوأ إطلالة في القاهرة السينمائي

40 صورة لفنانات ظهرن بفساتين قصيرة وملفتة في مهرجان القاهرة

55 صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة في الدورات السابقة

جذابة وجريئة.. 60 إطلالات للكابلز في مهرجان القاهرة السينمائي

"شفافة ومكشوفة".. 70 صورة لـ أجرأ فساتين النجمات في مهرجان القاهرة