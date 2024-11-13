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رانيا يوسف جريئة وأروي جودة بدون بطانة.. 100 إطلالة للنجمات في مهرجان القاهرة

10:06 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    الهام شاهين
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    الفنانة داليا شوقي
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    داليا شوقي تجذب الأنظار في القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    إطلالة جذابة للفنانة داليا شوقي
  • عرض 100 صورة
    داليا شوقي بالأسود
  • عرض 100 صورة
    شريف رمزي وريهام أيمن_
  • عرض 100 صورة
    طارق الإبياري وزوجته_
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    نيقولا معوض مع زوجته_
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    شريف رمزي
  • عرض 100 صورة
    شريف رمزي وريهام أيمن من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_21
  • عرض 100 صورة
    حسين فهمي من حفل افتتاح مهرجان القاهرة_18
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    حازم إيهاب وزوجته
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    حازم إيهاب وزوجته من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_1_16
  • عرض 100 صورة
    حازم إيهاب من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_14
  • عرض 100 صورة
    مشاركة هنادي في مهرجان القاهرة
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    نسرين طافش بالاسود
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    نسرين طافش كالفراشة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 100 صورة
    اطلالة نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    جوري بكر تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    جوري بكر تصل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    جوري بكر على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    جوري بكر
  • عرض 100 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور
  • عرض 100 صورة
    جوري بكر بإطلالة مميزة في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة الهام صفي الدين
  • عرض 100 صورة
    فستان الفنانة الهام صفي الدين
  • عرض 100 صورة
    الهام بفستان فرعوني
  • عرض 100 صورة
    فستان الهام
  • عرض 100 صورة
    اطلالة الهام
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي
  • عرض 100 صورة
    الفنانة الهام صفي الدين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 100 صورة
    الفنانة الهام صفي الدين
  • عرض 100 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_1
  • عرض 100 صورة
    السيناريست أيمن بهجت قمر وزوجته_3
  • عرض 100 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهن2
  • عرض 100 صورة
    الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن_7
  • عرض 100 صورة
    الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا_4
  • عرض 100 صورة
    أمير شاهين
  • عرض 100 صورة
    أمير شاهين وزوجته على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_11
  • عرض 100 صورة
    أيمن بهجت قمر وزوجته_13
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش كالفراشة
  • عرض 100 صورة
    فستان نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش ساحرة
  • عرض 100 صورة
    اطلالة نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    هيدي كرم بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 100 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 100 صورة
    أروة جودة بفستان مكشوف
  • عرض 100 صورة
    حفل افتتاح القاهرة السينمائي لأروى جودة
  • عرض 100 صورة
    إطلالة ناهد السباعي في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    ناهد السباعي تلتقط الصور التذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    نبيلة عبيد في حفل افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    ناهد السباعي بفستان أبيض في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    ناهد السباعي على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    إطلالة أروى جودة بالأبيض
  • عرض 100 صورة
    ناهد السباعي تلتقط صورا تذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    ناهد السباعي وظهور لافت في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    اروى جودة -
  • عرض 100 صورة
    حضور ناهد السباعي مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائي -
  • عرض 100 صورة
    ناهد السباعي على السجادة الحمراء
  • عرض 100 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 100 صورة
    اطلالة هيدي كرم
  • عرض 100 صورة
    انجي علي بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 100 صورة
    اطلالة انجي علي وابنتها
  • عرض 100 صورة
    انجي علي وابنتها
  • عرض 100 صورة
    انجي علي
  • عرض 100 صورة
    انجي علي بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 100 صورة
    ايمن بهجت وزوجته
  • عرض 100 صورة
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  • عرض 100 صورة
    نسرين امين
  • عرض 100 صورة
    اطلالة نسرين امين
  • عرض 100 صورة
    فستان نسرين امين
  • عرض 100 صورة
    جيهان الشماشرجي بفستان سيلفر
  • عرض 100 صورة
    إطلالة مميزة لجيهان الشماشرجي
  • عرض 100 صورة
    أحدث ظهور لجيهان الشماشرجي
  • عرض 100 صورة
    جيهان الشماشرجي تلتقط الصور التذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
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    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
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    أروى جودة باطلالة مثيرة في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    اروى بالابيض
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    أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ووالدها هاني مهنا في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    مشاركة أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ووالدها هاني مهنافي مهرجان القاهرة السينمائي
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    أحمد خالد صالح
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    هنادي مهنا في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح في مهرجان القاهرة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر:

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن، التي خطفت الأنظار خلال حضورهن فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وتنوعت الإطلالات ما بين الجريئة والأنيقة والجذابة، بالإضافة إلى تنوع الألوان. خطفت نجمات الفن أنظار الجميع وعدسات المصورين.

وظهرت أروى جودة بفستان جريء دون بطانة باللون الأوف وايت، أما الفنانة رانيا يوسف فارتدت فستانا طويلا باللون الموف بقصة الكب.

وتألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان طويلا باللون الفضي اللامع، فيما ظهرت نسرين طافش بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز 100 إطلالة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

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رانيا يوسف أروي جودة اطلالات القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي اطلالات الفنانات جيهان الشماشرجي
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