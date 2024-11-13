فتحة ساق جريئة.. نسرين أمين تتألق بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي:

ظهرت الفنانة نسرين أمين خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جريئة.

وتألقت "نسرين" بفستان طويل باللون الأبيض بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.