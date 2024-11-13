إطلالة جريئة.. أيمن بهجت قمر وزوجته يثيران تفاعلا في مهرجان القاهرة

كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهر أيمن بهجت قمر رفقة زوجته، خلال حضوره حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة تخطف أنظار الحضور.

وارتدى "أيمن" بدلة باللون الأسود، مع بنطلون وحذاء بنفس اللون، ونسق معها، قميص أبيض.

وارتدت زوجته فستانًا طويلًا باللون الأسود اللامع بصيحة "الكب"، ومفتوح على شكل حرف "v" من عند الصدر، واعتمدت مكياجًا قوي ورسمت عيون "سموكي"، وتسريحة شعر انسيابي ومنسدلة على الأكتاف.

ونسقت كلاتش باللون الفضي، ومجموعة من المجوهرات مكونة من أسورة وكولية.

وأثار الزوجان اهتمام الحضور بإطلالتهما الجريئة في المهرجان.

ويفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صُناعه.

وتشهد الدورة الحالية للمهرجان مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة إلى حلقتين تلفزيونيتين، كما يتضمن البرنامج 16 عرضًا على السجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، إذ يُمنح المخرج المصري يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، فيما يُكرم النجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.