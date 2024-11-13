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بفتحة ساق.. هايدي كرم تثير الجدل بـ"البيبي بلو" في مهرجان القاهرة

09:14 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    بفتحة ساق.. هايدي كرم تثير الجدل بـ"البيبي بلو" في مهرجان القاهرة
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كتبت- نرمين ضيف الله

ظهرت الفنانة هايدي كرم خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة وناعمة.

وارتدت "هايدي" فستانا طويلا باللون "البيبي بلو" اللامع؛ بصيحة "كب" وخامة القماش اللامع، وفتحة ساق.

واختارت تسريحة الشعر الذهبي المنسدل على الأكتاف، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مجوهرات مكونة من حلق، وكولية، وأسورة، وكلاتش باللون الفضي.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

هايدي كرم اطلالة هايدي كرم
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