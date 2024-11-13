بدون بطانة.. أروى جودة تثير الجدل بإطلالة جرئية في افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة أروى جودة رفقة خطيبها خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جريئة.

وتألقت "أروى" بفستان طويل دون بطانة باللون الأوف وايت مزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدى خطيبها بليزر باللون الأبيض ونسق أسفله بنطلون باللون الأسود وقميص باللون الأبيض.

وأثارت "أروى" اهتمام حضور المهرجان بإطلالتها الجريئة وفستانها الذي بدا دون بطانة.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.