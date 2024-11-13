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سيرين عبد النور تتألق بفستان من إيلي صعب يتجاوز سعره 160 ألف جنيه (صور)

08:54 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    إطلاله جذابة لنسرين عبد النور
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    فستان القاهرة السينمائي
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    فستان القاهرة السينمائي الدولي لنسرين عبد النور
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    سعر فستان نسرين
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    نسرين عبد النور
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    نسرين تتألق في القاهرة
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    نسرين عبد النور في القاهرة الدولي
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    الفنانة نسرين عبد النور
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    سيرين عبد النور تتألق بفستان من إيلي صعب
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كتبت- أميرة حلمي:

في أحدث إطلالاتها، ظهرت النجمة سيرين عبد النور بفستان أنيق من تصميم إيلي صعب خلال حفل أقيم في الرياض، احتفاءً بمسيرة المصمم تحت عنوان “1001 موسم من إيلي صعب”.

يييي

الفستان يأتي بتصميم طويل باللون الأخضر الزيتوني، بفتحة جانبية جذابة وقصة الكتف الواحد، مما يضفي لمسة من الرقي والأناقة، وتعاونت مع الإستايلست اللبناني سيدريك حداد.

واعتمدت سيرين تسريحة الشعر المموج المنسدل، وأقراط وأساور ذهبية.

بلغ سعر الفستان 2,625 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 164,446 جنيه على موقع EllE SAAB.

سعر

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