سيرين عبد النور تتألق بفستان من إيلي صعب يتجاوز سعره 160 ألف جنيه (صور)

كتبت- أميرة حلمي:

في أحدث إطلالاتها، ظهرت النجمة سيرين عبد النور بفستان أنيق من تصميم إيلي صعب خلال حفل أقيم في الرياض، احتفاءً بمسيرة المصمم تحت عنوان “1001 موسم من إيلي صعب”.

الفستان يأتي بتصميم طويل باللون الأخضر الزيتوني، بفتحة جانبية جذابة وقصة الكتف الواحد، مما يضفي لمسة من الرقي والأناقة، وتعاونت مع الإستايلست اللبناني سيدريك حداد.

واعتمدت سيرين تسريحة الشعر المموج المنسدل، وأقراط وأساور ذهبية.

بلغ سعر الفستان 2,625 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 164,446 جنيه على موقع EllE SAAB.

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