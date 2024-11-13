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بفستان فراشة جرئ.. 10 صور لـ نسرين طافش في افتتاح القاهرة السينمائي

08:37 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نسرين
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش تتألق بإطلالة جذابة في افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش تتألق بإطلالة جذابة في افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    نسرين من القاهرة
  • عرض 10 صورة
    ميرين طافش
  • عرض 10 صورة
    فستان نسرين
  • عرض 10 صورة
    نسرين بالاسود
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش تتألق بإطلالة جذابة في افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش تتألق بإطلالة جذابة في افتتاح القاهرة السينمائي
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

تألقت الفنانة نسرين طافش خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة ساحرة.

وارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بقصة "الكب" ومزود بإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

نسرين طافش اطلالة نسرين طافش
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