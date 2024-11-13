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بفستان فينتاج.. داليا البحيري تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة

08:22 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

بفستان فينتاج.. داليا البحيري تخطف الأنظار في مهرج

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كتبت- نورهان ربيع

حرصت الفنانة داليا البحيري على حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، بإطلالة جذابة.

وكعادتها تألقت داليا بإطلالة مختلفة وجذابة من تصميم هاني البحيري، استطاعت بها لفت أنظار الحضور.

وارتدت البحيري في إطلالتها فستانًا فينتاج طويل بلمسة مودرن باللون الأسود، بقصة الكاب، وصدره مرصعًا بالأحجار الكريمة والألماس باللون الفضي، ومعه قفازات طويلة تصل إلى الرسغين باللون الوردي الفاتح من قماش الساتان.

ويفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

داليا البحيري اطلالة داليا البحيري مهرجان القاهرة
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