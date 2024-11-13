بإطلالة ساحرة.. ليلى علوي تخطف الأنظار بالأحمر في مهرجان القاهرة

بكم واحد وفتحة ساق جريئة.. بشرى بإطلالة ساحرة مع زوجها في مهرجان القاهرة

بإطلالة جذابة.. لقاء الخميسي تتألق مع ابنها في مهرجان القاهرة

كتبت- آلاء نبيل:



ظهرت الفنانة ليلى علوي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ 45، بإطلالة جذابة.



ارتدت "ليلى" فستانًا "سك طويل" بقصة " الأوف شولدر" وأكمام تلت، باللون الذهبي الغامق، يبرز رشاقتها.



واعتمدت على مكياج قوي بظلال عيون بارزة، وأحمر شفاه بالأحمر الناري، مع ترك شعرها منسدلًا على الجنب.



ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود وحذاء عالي بالذهبي، مع مجوهرات باللون الذهبي، تمثلت في أقراط.



يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.



وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.



ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.