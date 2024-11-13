الأسود يليق بهما.. محمد رياض وزوجته يتألقان في القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهر الفنان محمد رياض رفقة زوجته رانيا محمود ياسين، خلال حضوره حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة أنيقة.

وارتدى "رياض" بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميصًا باللون الأبيض وقطعة عليها علم فلسطين.

أما زوجته رانيا فارتدت فستانًا طويلًا باللون الأسود، مزينًا بالتطريزات من أعلى، واعتمدت مكياجًا ترابًيا، وتركت شعرها منسدلًا.

ويفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صُناعه.

وتشهد الدورة الحالية للمهرجان مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة إلى حلقتين تلفزيونيتين، كما يتضمن البرنامج 16 عرضًا على السجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، إذ يُمنح المخرج المصري يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، فيما يُكرم النجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.