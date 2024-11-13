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جريئة وصادمة.. 50 صورة لإطلالات أثارت انتقاد خبراء الموضة في مهرجان القاهرة

05:44 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    إلهام شاهين بالبينك في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    نيلي كريم بالأحمر في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    هبة السيسي في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    إنجي المقدم في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    إنجي في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    إطلالة إلهام شاهين في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    إطلالة إنجي وجدان في القاهرة
  • عرض 50 صورة
    نادية الجيندي في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    يسرا في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    إنجي وجدان في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    إطلالة نهال عنبر في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    إطلالة أروى جودة في القاهرة
  • عرض 50 صورة
    الراقصة دينا في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    مادلين طبر في القاهرة السينمائي بالأسود
  • عرض 50 صورة
    إطلالة غريبة في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    فيفي عبدة في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    بغطاء الرأس أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    فستان رانيا يوسف في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    هدى المفتي في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    إطلالة نادية الجيندي في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    جميلة عوض في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    فستان جريء لرانيا يوسف
  • عرض 50 صورة
    إطلالة جريئة في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    فستان يسرا في القاهرة السينامئي
  • عرض 50 صورة
    إطلالة إلهام شاهين
  • عرض 50 صورة
    إطلالة غريبة لنادية الجيندي\
  • عرض 50 صورة
    جميلة في القاهرة السينمائي على الريد كاربت
  • عرض 50 صورة
    فستان جريء على الريد كاربت
  • عرض 50 صورة
    الراقصة دينا في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    نيلي كريم في القاهرة السينمائي رفقة زوجها
  • عرض 50 صورة
    إلهام شاهين على الريد كاربت
  • عرض 50 صورة
    فتحة ساق جريئة في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    بدلة سوداء ترتديها إنجي وجدان
  • عرض 50 صورة
    هند عاكف في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    إنجي المقدر بإطلالة جريئة
  • عرض 50 صورة
    غادة إبرهيم في القاهرة السينمائي بالأبيض
  • عرض 50 صورة
    نيلي كريم وزوجها
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة بالاسود
  • عرض 50 صورة
    إنجي في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    إطلالة غريبة في القاهرة
  • عرض 50 صورة
    هند عاكف بفستان غريب
  • عرض 50 صورة
    داليا مصطفى باللأبيض في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    إطلالة غير متوقعة في القاهرة السينمائي لنادية الجيندي
  • عرض 50 صورة
    نجمات الفن في القاهرة
  • عرض 50 صورة
    نهال عنبر في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    فستان لافت لرانيا يوسف
  • عرض 50 صورة
    فستان غريب في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    إطلالة رانيا يوسف بالأسود
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كتبت- أسماء مرسي:


شهد مهرجان القاهرة السينمائي على مدار دوراته السابقة تنوعا كبيرا في إطلالات النجمات، حيث حرصن على الظهور بأبهى صورة على السجادة الحمراء.


ورغم ذلك، لاقت بعض الإطلالات انتقادات من خبراء الموضة والجمهور على حد سواء.


فبينما تألقت بعض النجمات بإطلالات أنيقة وجذابة، ظهرت أخريات بإطلالات سيئة و قديمة وغير مناسبة.


ووصفت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي بعض الإطلالات بأنها "قديمة وسيئة" ولا تتناسب مع أجواء مهرجان سينمائي كبير.


كما انتقدت الشفافية الزائدة في بعض الإطلالات، معتبرة أنها لا تتناسب مع قصة الجسم.

من جانبه، أعرب ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عن استيائه من بعض الإطلالات عبر حسابه على إنستجرام، مؤكدا أنها غير موفقة ولا تناسب شكل أجساد النجمات، بل أظهرت عيوبا لم تكن ظاهرة من قبل.

فيما يلي، نستعرض لكم أبرز 45 صورة لإطلالات نجمات أثارت انتقاد خبراء الموضة.

القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي إطلالة جريئة لمهرجان القاهرة
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