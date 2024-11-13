جريئة وصادمة.. 50 صورة لإطلالات أثارت انتقاد خبراء الموضة في مهرجان القاهرة

بدون بطانة وشفاف.. 20 صورة لأكثر فستان أثار الجدل في مهرجان القاهرة..

سيئة ولا تصلح للمهرجان.. 10 صور لأسوأ إطلالة في القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:



شهد مهرجان القاهرة السينمائي على مدار دوراته السابقة تنوعا كبيرا في إطلالات النجمات، حيث حرصن على الظهور بأبهى صورة على السجادة الحمراء.



ورغم ذلك، لاقت بعض الإطلالات انتقادات من خبراء الموضة والجمهور على حد سواء.



فبينما تألقت بعض النجمات بإطلالات أنيقة وجذابة، ظهرت أخريات بإطلالات سيئة و قديمة وغير مناسبة.



ووصفت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي بعض الإطلالات بأنها "قديمة وسيئة" ولا تتناسب مع أجواء مهرجان سينمائي كبير.



كما انتقدت الشفافية الزائدة في بعض الإطلالات، معتبرة أنها لا تتناسب مع قصة الجسم.

من جانبه، أعرب ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عن استيائه من بعض الإطلالات عبر حسابه على إنستجرام، مؤكدا أنها غير موفقة ولا تناسب شكل أجساد النجمات، بل أظهرت عيوبا لم تكن ظاهرة من قبل.

فيما يلي، نستعرض لكم أبرز 45 صورة لإطلالات نجمات أثارت انتقاد خبراء الموضة.