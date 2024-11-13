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بدون بطانة وشفاف.. 20 صورة لأكثر فستان أثار الجدل في مهرجان القاهرة.. من صاحبته؟

05:10 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    بدون بطانة وشفاف في القاهرة السينمائي
  • عرض 24 صورة
    رانيا يوسف بدون بطانة في حفل مهرجان القاهرة
  • عرض 24 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 24 صورة
    رانيات يوسف
  • عرض 24 صورة
    رانيا يوسف بالأسود في القاهرة
  • عرض 24 صورة
    رانيا يوسف بفسات مكشوف
  • عرض 24 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 24 صورة
    رانيا باللون الأسود
  • عرض 24 صورة
    رانيا يوسف في مهرجان القاهرة
  • عرض 24 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 24 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 24 صورة
    رانيا يوسف في مهرجان القاهرة
  • عرض 24 صورة
    رانيا في القاهرة السينمائي
  • عرض 24 صورة
    رانيا يوسف تتألق بالأسود
  • عرض 24 صورة
    رانيا يوسف في القاهرة
  • عرض 24 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 24 صورة
    رانيا في القاهرة السينمائي
  • عرض 24 صورة
    حفل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 24 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 24 صورة
    رانيا
  • عرض 24 صورة
    رانيا بدون بطانة
  • عرض 24 صورة
    رانيا يوسف تتألق في المهرجان
  • عرض 24 صورة
    رانيا يوسف
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت العديد من نجمات الف على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة.

وخلال الدورات السابقة، احتل فستان على السجادة الحمراء الجدل وتصدر التريند لأيام طويلة، وقبل انطلاق الدورة الجديدة نستعيد معكم تفاصيل هذه الإطلالة ومن صاحبتها.

أثارت الفنانة رانيا يوسف في الدورة 40 من المهرجان الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، وعرف بـ "فستان البطانة.

الفستان جاء باللون الأسود، تميز بأنه نصنوع من قماش الدانتيل الشفاف، ومزينا بالتطريزات، وكان دون بطانة، يشبه الكاش مايوه.

اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت معه كلاتش وحذاء بكعب عال باللون الأسود.

دائما ما تعتاد رانيا خطف الأنظار بإطلالتها الجريئة والمتنوعة، وتسرق الأضواء بالمهرجانات السينمائية.

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رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي رانيا يوسف
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