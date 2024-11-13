بدون بطانة وشفاف.. 20 صورة لأكثر فستان أثار الجدل في مهرجان القاهرة.. من صاحبته؟

سيئة ولا تصلح للمهرجان.. 10 صور لأسوأ إطلالة في القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت العديد من نجمات الف على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة.

وخلال الدورات السابقة، احتل فستان على السجادة الحمراء الجدل وتصدر التريند لأيام طويلة، وقبل انطلاق الدورة الجديدة نستعيد معكم تفاصيل هذه الإطلالة ومن صاحبتها.

أثارت الفنانة رانيا يوسف في الدورة 40 من المهرجان الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، وعرف بـ "فستان البطانة.

الفستان جاء باللون الأسود، تميز بأنه نصنوع من قماش الدانتيل الشفاف، ومزينا بالتطريزات، وكان دون بطانة، يشبه الكاش مايوه.

اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت معه كلاتش وحذاء بكعب عال باللون الأسود.

دائما ما تعتاد رانيا خطف الأنظار بإطلالتها الجريئة والمتنوعة، وتسرق الأضواء بالمهرجانات السينمائية.

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