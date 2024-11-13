كارثية وغير متوقعة.. أغرب 60 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

بدون بطانة وشفاف.. 20 صورة لأكثر فستان أثار الجدل في مهرجان القاهرة..

سيئة ولا تصلح للمهرجان.. 10 صور لأسوأ إطلالة في القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي



ستنطلق مساء اليوم الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، واستطاع كثير من نجوم ونجمات الفن الظهور على السجادة الحمراء، خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة بإطلالات جذابة ومتنوعة ومتميزة.



ولكن بعض النجمات اختارن الظهور بملابس غريبة لخطف الأنظار.



حيث أطلت الفنانة هند عاكف على السجادة الحمراء بفستان طويل بقصة الأوف شولدر، ومطبوع عليه صورتها وبعض الفنانين المشهورين، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.



وظهرت الراقصة الإستعراضية دينا مرتدية فستانا قصيرا باللون الفضي، مزينا ببعض التطريزات، والفستان كارثة والبطانة تصلح لحفلة على الشاطئ وليس للسجادة الحمراء.



وارتدت الفنانة أروي جودة فستان طويل بذيل باللون الأسود مزود بغطاء للرأس من نفس لون وخامة الفستان، ما جعل الإطلالة تبدو "ملاية لف"، ونسقت مع الإطلالة إكسسوار فرعوني باللون الذهبي، قلادة وسوار عريض.