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كارثية وغير متوقعة.. أغرب 60 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

05:02 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 60 صورة
  • عرض 60 صورة
    بوسي في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    الفنانة يسرا في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    أروى في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    الفنانة إنجي في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    إطلالة غريبة وغير متوقعة في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    الراقصة جوهرة في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    الراقصة جوهرة بإطلالة غريبة في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    درة في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    لقاء الخميس في القاهرة السينمائي\
  • عرض 60 صورة
    إطلالة بنفسجية في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    بوسي شلبي في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    النجمة يسرا في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    ميس حمدان في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    بفستان جريء هبة السيسي في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    جوهرة في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    فستان هند عاكف في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    إطلالة ريهام عبدالغفور في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    لوسي في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    لبلبة وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    هبة السيسي في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    تارا عماد في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    سلمى أبو ضيف في القاهرة السينمائي بالأسود
  • عرض 60 صورة
    بسمة في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    سمية الخشاب في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    سلمى أبو ضيف في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    هند عاكف بالزي الفرعوني في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    ليلى علوي في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    هنا شيحة في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    الفنانة فيدرا في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    الراقصة دينا في القاهرة السينمائي بفستان مكشوف
  • عرض 60 صورة
    مادلين طبر في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    دارين حداد في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    سينتيا خليفة في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    قصة فستان هبة السيسي في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    قصة فستان تار عماد من الخلف في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    زينب غريب في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    الفنانة فيدرا على السجادة الحمراء في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    غادة عادل في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    عبير صبري في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    الهام شاهين في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    ألفت عمر في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي وزوجها في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    إطلالة جوهرة في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    هند عاكف 2 (1)
  • عرض 60 صورة
    هند عاكف 123
  • عرض 60 صورة
    هند عاكف 2 (3)
  • عرض 60 صورة
    هند عاكف 2 (3)
  • عرض 60 صورة
    إطلالة غادة عادل
  • عرض 60 صورة
    زينب غريب
  • عرض 60 صورة
    خدوجة صبري باطلالة غريبة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    سما المصري في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    هند عاكف (1)
  • عرض 60 صورة
    هند عاكف (2)
  • عرض 60 صورة
    غادة ابرهيم في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    إطلالة نيلي كريم في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    هند عاكف بفستان النجوم
  • عرض 60 صورة
    زينب غريب على الريد كاربت
  • عرض 60 صورة
    إطلالة هند عاكف
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كتبت- شيماء مرسي


ستنطلق مساء اليوم الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، واستطاع كثير من نجوم ونجمات الفن الظهور على السجادة الحمراء، خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة بإطلالات جذابة ومتنوعة ومتميزة.

ولكن بعض النجمات اختارن الظهور بملابس غريبة لخطف الأنظار.


حيث أطلت الفنانة هند عاكف على السجادة الحمراء بفستان طويل بقصة الأوف شولدر، ومطبوع عليه صورتها وبعض الفنانين المشهورين، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.


وظهرت الراقصة الإستعراضية دينا مرتدية فستانا قصيرا باللون الفضي، مزينا ببعض التطريزات، والفستان كارثة والبطانة تصلح لحفلة على الشاطئ وليس للسجادة الحمراء.


وارتدت الفنانة أروي جودة فستان طويل بذيل باللون الأسود مزود بغطاء للرأس من نفس لون وخامة الفستان، ما جعل الإطلالة تبدو "ملاية لف"، ونسقت مع الإطلالة إكسسوار فرعوني باللون الذهبي، قلادة وسوار عريض.

القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي إطلالات غير موفقة في القاهرة السينمائي
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