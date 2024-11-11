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"شفافة ومكشوفة".. 70 صورة لـ أجرأ فساتين النجمات في مهرجان القاهرة

07:08 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
  • عرض 70 صورة
  • عرض 70 صورة
    هبة السيسي
  • عرض 70 صورة
    رزان مغربي
  • عرض 70 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 70 صورة
    هبة السيسي
  • عرض 70 صورة
    دينا
  • عرض 70 صورة
    أروى جودة
  • عرض 70 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 70 صورة
    أروى جودة
  • عرض 70 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 70 صورة
    هنا شيحة
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    منة زكي
  • عرض 70 صورة
    سينتيا خليف
  • عرض 70 صورة
    أروى جودة
  • عرض 70 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 70 صورة
    سارة عبد الرحمن
  • عرض 70 صورة
    2020_12_3_13_6_16_528
  • عرض 70 صورة
    منة زكي
  • عرض 70 صورة
    نورهان منصور
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    مريم الخشت
  • عرض 70 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 70 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 70 صورة
    سينتيا خليفة
  • عرض 70 صورة
    مريم الخشت
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 70 صورة
    2020_12_7_13_55_27_933
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 70 صورة
    دينا الشربيني
  • عرض 70 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 70 صورة
    جوهرة
  • عرض 70 صورة
    مريم الخشت
  • عرض 70 صورة
    هنا شيحة
  • عرض 70 صورة
    رزان مغربي
  • عرض 70 صورة
    أروى جودة
  • عرض 70 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 70 صورة
    أروى جودة
  • عرض 70 صورة
    أنستازيا
  • عرض 70 صورة
    أروى جودة
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    مريم الخشت
  • عرض 70 صورة
    جوهرة
  • عرض 70 صورة
    نتاليا
  • عرض 70 صورة
    دينا الشربيني
  • عرض 70 صورة
    شهد ممدوح
  • عرض 70 صورة
    أنستازيا
  • عرض 70 صورة
    أنستازيا
  • عرض 70 صورة
    هبة السيسي
  • عرض 70 صورة
    هبة السيسي
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 70 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 70 صورة
    سارة عبد الرحمن
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 70 صورة
    مريم حسن
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 70 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 70 صورة
    إيمان العاصي
  • عرض 70 صورة
    إيمان العاصي
  • عرض 70 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 70 صورة
    جومانا مراد
  • عرض 70 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 70 صورة
    مريم حسن
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 70 صورة
    إيمان العاصي
  • عرض 70 صورة
    مريم حسن
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف
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كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة، كالعادة، تنافسا قويا بين النجمات على لقب صاحبة الإطلالة الأجمل والأكثر تميزا.

حرصت كل نجمة على اختيار فستان يبرز جمالها وأنوثتها، ويجعلها محط أنظار الكاميرات والجمهور.

ولكن، وسط هذا الجمال، برزت بعض الإطلالات التي خطفت الأنظار بطريقة مختلفة، فبعض النجمات اختارن فساتين بقصات جريئة وكاشفة، أظهرت جسدهن بشكل مثير للجدل.

في الألبوم المرفق بالأعلى، نستعرض لكم أبرز هذه الإطلالات الجريئة التي أثارت ضجة كبيرة على السجادة الحمراء، حيث جاءت بقصات غير تقليدية، وأقمشة شفافة، وتفاصيل جريئة.

مهرجان القاهرة السينمائي أجرأ إطلالات النجمات فساتين النجمات نجمات الفن
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