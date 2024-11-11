"شفافة ومكشوفة".. 70 صورة لـ أجرأ فساتين النجمات في مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة، كالعادة، تنافسا قويا بين النجمات على لقب صاحبة الإطلالة الأجمل والأكثر تميزا.

حرصت كل نجمة على اختيار فستان يبرز جمالها وأنوثتها، ويجعلها محط أنظار الكاميرات والجمهور.

ولكن، وسط هذا الجمال، برزت بعض الإطلالات التي خطفت الأنظار بطريقة مختلفة، فبعض النجمات اختارن فساتين بقصات جريئة وكاشفة، أظهرت جسدهن بشكل مثير للجدل.

في الألبوم المرفق بالأعلى، نستعرض لكم أبرز هذه الإطلالات الجريئة التي أثارت ضجة كبيرة على السجادة الحمراء، حيث جاءت بقصات غير تقليدية، وأقمشة شفافة، وتفاصيل جريئة.