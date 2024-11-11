جمالهن رهيب.. أجمل 60 إطلالة للنجمات في مهرجان القاهرة الدورات السابقة

لبلبة بإطلالة أنيقة في اليوم الثاني من القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي في كل دورة جديدة تنافسا قويا بين النجمات على لقب صاحبة الإطلالة الأجمل والأكثر أناقة.

وتعد السجادة الحمراء جزءا لا يتجزأ من هذا الحدث، حيث تتحول إلى ساحة لعرض أحدث صيحات الموضة والأزياء، وتتنافس فيها النجمات على لقب الأجمل والأكثر جاذبية.

ويعتبر مهرجان القاهرة السينمائي من أهم الفعاليات الفنية في المنطقة العربية، ويستقطب نخبة من نجوم السينما والفن من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الدورات السابقة من المهرجان، شهدنا العديد من الإطلالات اللافتة التي حظيت بإعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، فمن الفساتين الطويلة الفاخرة إلى التصاميم القصيرة الجريئة، والكلاسيكية والجذابة.

في الألبوم المرفق، نستعرض لكم أجمل 60 إطلالة لنجمات الفن على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي.