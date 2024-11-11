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جمالهم رهيب.. أجمل 60 إطلالة للنجمات في مهرجان القاهرة الدورات السابقة

06:27 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
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    نيللي كريم
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    نيللي كريم
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    نسرين أمين
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    نسرين أمين
  • عرض 60 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 60 صورة
    مني زكي
  • عرض 60 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 60 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 60 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 60 صورة
    مني زكي
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    يسرا
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    ريهام عبد الغفور
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    صبا مبارك
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    صبا مبارك
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    نور
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    نسرين طافش
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    هدي الإتربي
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    نسرين طافش
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    درة
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    درة
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    درة
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    هنادي مهنا
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    هنادي مهنا رفقة زوجها
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    عتح
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    إلهام شاهين
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    نور
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    بشرى
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    ليلى علوى
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    مني زكي
  • عرض 60 صورة
    مني زكي
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    سوسن بدر
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    نرمين الفقي
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    سوسن بدر
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    هاجر الشرنوبي
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    ليلى علوي
  • عرض 60 صورة
    درة
  • عرض 60 صورة
    درة
  • عرض 60 صورة
    درة
  • عرض 60 صورة
    2022_11_23_14_33_19_226
  • عرض 60 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 60 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 60 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 60 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 60 صورة
    هبة مجدي
  • عرض 60 صورة
    هبة مجدي
  • عرض 60 صورة
    ليلى علوى
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    أروى جودة
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    نسرين طاتفش
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    نسرين أمين
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    نسرين أمين
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    ريهام عبد الغفور
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كتبت- أسماء مرسي:

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي في كل دورة جديدة تنافسا قويا بين النجمات على لقب صاحبة الإطلالة الأجمل والأكثر أناقة.

وتعد السجادة الحمراء جزءا لا يتجزأ من هذا الحدث، حيث تتحول إلى ساحة لعرض أحدث صيحات الموضة والأزياء، وتتنافس فيها النجمات على لقب الأجمل والأكثر جاذبية.

ويعتبر مهرجان القاهرة السينمائي من أهم الفعاليات الفنية في المنطقة العربية، ويستقطب نخبة من نجوم السينما والفن من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الدورات السابقة من المهرجان، شهدنا العديد من الإطلالات اللافتة التي حظيت بإعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، فمن الفساتين الطويلة الفاخرة إلى التصاميم القصيرة الجريئة، والكلاسيكية والجذابة.

في الألبوم المرفق، نستعرض لكم أجمل 60 إطلالة لنجمات الفن على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي إطلالات النجمات فساتين النجمات
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