جريئة وساحرة.. أبرز 100 إطلالة للنجمات في مهرجان القاهرة خلال الدورات السابقة

كتبت- أسماء مرسي:

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي موعدا سنويا ينتظره عشاق الفن والسينما على حد سواء، فبالإضافة إلى الأفلام المميزة والعروض السينمائية، يعد المهرجان أيضا منصة لأيقونات الموضة والأناقة على السجادة الحمراء.

على مدار الدورات السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي، حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة وساحرة.

وتنوعت الفساتين ما بين التصميمات الرقيقة والجريئة، والفساتين الطويلة الفاخرة التي تتناسب مع أجواء السجادة الحمراء، إلى الفساتين القصيرة التي تبرز أنوثتهن، وصولا إلى الجامبسوت الأنيق.

في الألبوم التالي، نقدم لكم مجموعة من أبرز 100 صورة لإطلالات النجمات على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الدورات السابقة.