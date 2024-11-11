إعلان

جريئة وساحرة.. أبرز 100 إطلالة للنجمات في مهرجان القاهرة خلال الدورات السابقة

06:10 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
  • عرض 100 صورة
  • عرض 100 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 100 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 100 صورة
    سينتيا خليفة
  • عرض 100 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 100 صورة
    ريا أبي راشد
  • عرض 100 صورة
    هبة مجدي
  • عرض 100 صورة
    فوزية
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    ريا أبي راشد
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    2021_11_26_23_36_50_68
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 100 صورة
    دينا
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين رفقة يسرا
  • عرض 100 صورة
    مني زكي
  • عرض 100 صورة
    هبة مجدي
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    2021_11_27_1_2_10_746
  • عرض 100 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 100 صورة
    زينب غريب
  • عرض 100 صورة
    نور
  • عرض 100 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 100 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 100 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 100 صورة
    علا رشدي
  • عرض 100 صورة
    نور
  • عرض 100 صورة
    بشرى
  • عرض 100 صورة
    دينا الشربيني
  • عرض 100 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 100 صورة
    رزان مغربي
  • عرض 100 صورة
    سينتيا خليفة
  • عرض 100 صورة
    فيفي عبده
  • عرض 100 صورة
    زينب غريب
  • عرض 100 صورة
    ميار الغيطي
  • عرض 100 صورة
    هند عاكف
  • عرض 100 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 100 صورة
    ميار الغيطي
  • عرض 100 صورة
    رنا رئيس
  • عرض 100 صورة
    2021_11_30_23_15_41_150
  • عرض 100 صورة
    2021_11_30_23_15_47_321
  • عرض 100 صورة
    2021_11_30_23_15_51_337
  • عرض 100 صورة
    2021_11_30_23_15_57_509
  • عرض 100 صورة
    2021_12_1_0_10_6_293
  • عرض 100 صورة
    2021_12_1_0_9_57_668
  • عرض 100 صورة
    رنا رئيس
  • عرض 100 صورة
    2021_12_1_0_10_19_949
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    رنا رئيس
  • عرض 100 صورة
    ناهد السباعي رفقة والدتها الراحلة ناهد شوقي
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    رنا رئيس
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    نهلة سلامة
  • عرض 100 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 100 صورة
    رشا مهدي
  • عرض 100 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 100 صورة
    هدي الإتربي
  • عرض 100 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    هبة السيسي
  • عرض 100 صورة
    هنا شيحة
  • عرض 100 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 100 صورة
    ياسمين رئيس
  • عرض 100 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 100 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 100 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 100 صورة
    2022_9_22_13_51_6_291
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    سوسن بدر
  • عرض 100 صورة
    درة
  • عرض 100 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 100 صورة
    هبة مجدي
  • عرض 100 صورة
    هنا شيحة
  • عرض 100 صورة
    منة شلبي
  • عرض 100 صورة
    جوهرة
  • عرض 100 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 100 صورة
    مادلين طبر
  • عرض 100 صورة
    رشا مهدي
  • عرض 100 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 100 صورة
    هاجر الشرنوبي
  • عرض 100 صورة
    ريم سامي
  • عرض 100 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 100 صورة
    وفاء عامر
  • عرض 100 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 100 صورة
    هاجر الشرنوبي
  • عرض 100 صورة
    درة
  • عرض 100 صورة
    درة
  • عرض 100 صورة
    درة
  • عرض 100 صورة
    درة
  • عرض 100 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 100 صورة
    سينيا خليفة
  • عرض 100 صورة
    نرمين الفقي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي موعدا سنويا ينتظره عشاق الفن والسينما على حد سواء، فبالإضافة إلى الأفلام المميزة والعروض السينمائية، يعد المهرجان أيضا منصة لأيقونات الموضة والأناقة على السجادة الحمراء.

على مدار الدورات السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي، حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة وساحرة.

وتنوعت الفساتين ما بين التصميمات الرقيقة والجريئة، والفساتين الطويلة الفاخرة التي تتناسب مع أجواء السجادة الحمراء، إلى الفساتين القصيرة التي تبرز أنوثتهن، وصولا إلى الجامبسوت الأنيق.

في الألبوم التالي، نقدم لكم مجموعة من أبرز 100 صورة لإطلالات النجمات على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الدورات السابقة.

مهرجان القاهرة السينمائي فساتين النجمات إطلالات النجمات يسرا مني زكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جمالهم رهيب.. أجمل 60 إطلالة للنجمات في مهرجان القاهرة الدورات السابقة

إعلان

إعلان

منها الأهلي ومصر.. سعر الدولار يتراجع في 8 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين
الجرام يخسر 85 جنيها.. سعر الذهب اليوم يواصل الهبوط بحلول تعاملات المساء