جورجينا ونيللي كريم ضمن عارضات الأزياء.. 26 صورة من أسبوع الموضة بالرياض

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كتبت- أسماء مرسي:

يشهد عالم الموضة في المملكة العربية السعودية تطورات ملحوظة، إذا انطلق أسبوع الموضة بالرياض في نسخته الثانية منذ يومين، ومن المقرر أن يستمر إلى21 أكتوبر 2024.

ويعتبر هذا الأسبوع حدثا مهما لعرض أحدث صيحات الموضة، والتأكيد على مكانة المملكة كوجهة رائدة في عالم الأزياء.

وتتضمن فعاليات الأسبوع أكثر من 30 عرضا للأزياء، يشارك فيها مصممون سعوديون وعرب، حيث يعرضون أحدث مجموعاتهم من الأزياء الراقية والملابس الجاهزة.

وتتنوع هذه المجموعات لتشمل تصميمات مستوحاة من التراث السعودي، بالإضافة إلى تصميمات عصرية.

أهمية أسبوع الموضة في الرياض

- يوفر الأسبوع للمصممين السعوديين عرض إبداعاتهم واكتساب شهرة عالمية.

- يُسهم أيضا في تطوير صناعة الموضة في المملكة، وتشجيع الشباب على دخول هذا المجال.

- يعكس التراث الثقافي للمملكة، ويعرض للعالم وجهة جديدة في عالم الأزياء والموضة.

- يساعد على جذب السياحة إلى المملكة السعودية، وخاصة الأشخاص المهتمين بالموضة والأزياء.

جورجينا ونيللي كريم ضمن عارضات الأزياء

وشهدت فعاليات أسبوع الموضة بالرياض إطلالات ساحرة لعدد من النجمات، من بينهن الفنانة المصرية نيللي كريم وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز.

تألقت نيللي كريم بإطلالة ساحرة كعارضة أزياء، حيث اختارت فستانا طويلا أنيقا باللون الأسود من تصميم المصممة السعودية هنيدة الصيرفي، مستوحى من التراث السعودي، ما أضفى عليه لمسة من الأصالة والفخامة.

وزُين الفستان بخط رفيع باللون الأحمر ووردة دانتيل بارزة عند منطقة الصدر، مما زاد من سحره.

لتكمل إطلالتها، اعتمدت نيللي مكياجا جريئا يركز على الشفاه باللون الأحمر الناري، مع رسمة عيون مميزة أبرزت جمال عينيها.

أما تسريحة شعرها فكانت منسدلة على الجانبين، مع إضافة وردة حمراء.

ولاقت إطلالتها إعجابا من الحضور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنوا على اختيارها للأزياء العربية الأصيلة وعلى أناقتها.

في اليوم الثاني من أسبوع الرياض للأزياء خطفت جورجينا رودريجيز عارضة أزياء إسبانية وصديقة النجم العالمي كريستاينو رونالدو الأنظار أيضا بإطلالتها، حيث أطلت بفستان قصير فوق الركبة باللون البيج.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود.

وزُنيت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط، وخاتم.